РОА И ЧКВА ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ ВОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Русская община Абхазии и Черноморское казачье войско Абхазии в преддверии 75-летия Великой Победы организовали совместную поздравительную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии.

«Нам небезразлична судьба ветеранов Великой Отечественной войны нашей республики. С учетом приближения этой священной юбилейной даты руководством ОО «РОА» и ОО «ЧКВА» было принято решение поздравить ветеранов 1941 – 1945 годов, проживающих в Абхазии, с 75-летием Великой Победы.

9 Мая – это одна из самых значимых и почитаемых дат. Это символ доблести и славы, самоотверженности и героизма.

Многонациональный абхазский народ знает цену свободы и мира. Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах, из них более 17 тысяч не вернулись с полей сражений. 22 жителям Республики Абхазия было присвоено звание Героя Советского Союза.

Мы гордимся, что именно наши отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить жестокого и беспощадного врага», – считают в организациях.

Ветераны Великой Отечественной войны получили материальную помощь и были награждены Георгиевскими крестами, также им были вручены праздничные наборы.

Для проведения акции «Георгиевская ленточка» были приобретены ленты, которые раздавали на постах ГАИ «Гал» и «Адзюбжа» проезжающим водителям.

Руководство Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии выражают благодарность руководству Госкорпорации «Росатом», ООО «Вина и Воды Абхазии», ООО «АЗиД», ООО «Супермаркет «Сухум» и всем, кто оказал помощь в проведении поздравительной акции для ветеранов к 75-летию Великой Победы.

Пресс-служба ОО «РОА» и ОО «ЧКВА»

Номер: 48Выпуск: 3926Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба ОО «РОА» и ОО «ЧКВА»