ЕГО ХОЧЕТСЯ ПЕРЕЧИТЫВАТЬ

Память

Недавно ушел из жизни наш известный абхазский поэт, писатель, выпускник Московского литературного института им. М.Горького, лауреат Государственной премии им. Д.Гулиа, Виталий Амаршан.

Общаться с ним было легко. Простота и образованность, богатый внутренний мир, взятый и полученный от народного воспитания, все это делало Виталия интересным собеседником. Его тихое, ровное изложение в устной форме или пером запоминалось надолго. Он никогда не старался выделиться своими особыми историческими знаниями, фактами, соображениями. Он хорошо знал жизнь и правильно понимал ее. Отлично знал Абхазию и беззаветно любил ее.

Это сквозило в его стихах, поэмах, рассказах, повестях, романах. Каждая выверенная строка насыщена сердечными чувствами к своей стране, ее людям, к своему народу с его устоями и правилами.

Кто знаком с творчеством В.Амаршан, непременно скажет, что через его произведения еще больше узнал о своей Богом данной земле с ее красотами и событиями во времени.

Художественное полотно В.Амаршан «Апсха» – вещь уникальная. Писать об абхазском царстве XV-IX веков – мало иметь талант излагать, необходима также выдержка, воля – перевернуть и изучить огромный пласт исторических фактов и выстроить их в последовательную линию. У Виталия Амаршан это получилось на «отлично».

В любом его произведении явно прослеживается мысль – Абхазия была, есть и будет – со своей судьбой, историей и величием, свободная и независимая.

Есть такие слова у Виталия: «Человек не видит собственной души так же, как мир не видит Духа Святого. Но по делам вершится суд над человеком и миром. А дела и есть плоды души». Так мог сказать только не согнувшийся от жизни, нанесшей удары ему и стране, гражданин, писатель, желающий творить и делать добро всем.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 48Выпуск: 3926Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА