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ЕГО ХОЧЕТСЯ ПЕРЕЧИТЫВАТЬ 13.05.2020

ЕГО ХОЧЕТСЯ ПЕРЕЧИТЫВАТЬ

Память

Недавно ушел из жизни наш известный абхазский поэт, писатель, выпускник Московского литературного института им. М.Горького, лауреат Государственной премии им. Д.Гулиа, Виталий Амаршан.

Общаться с ним было легко. Простота и образованность, богатый внутренний мир, взятый и полученный от народного воспитания, все это делало Виталия интересным собеседником. Его тихое, ровное изложение в устной форме или пером запоминалось надолго. Он никогда не старался выделиться своими особыми историческими знаниями, фактами, соображениями. Он хорошо знал жизнь и правильно понимал ее. Отлично знал Абхазию и беззаветно любил ее.

Это сквозило в его стихах, поэмах, рассказах, повестях, романах. Каждая выверенная строка насыщена сердечными чувствами к своей стране, ее людям, к своему народу с его устоями и правилами.

Кто знаком с творчеством В.Амаршан, непременно скажет, что через его произведения еще больше узнал о своей Богом данной земле с ее красотами и событиями во времени.

Художественное полотно В.Амаршан «Апсха» – вещь уникальная. Писать об абхазском царстве XV-IX веков – мало иметь талант излагать, необходима также выдержка, воля – перевернуть и изучить огромный пласт исторических фактов и выстроить их в последовательную линию. У Виталия Амаршан это получилось на «отлично».

В любом его произведении явно прослеживается мысль – Абхазия была, есть и будет – со своей судьбой, историей и величием, свободная и независимая.

Есть такие слова у Виталия: «Человек не видит собственной души так же, как мир не видит Духа Святого. Но по делам вершится суд над человеком и миром. А дела и есть плоды души». Так мог сказать только не согнувшийся от жизни, нанесшей удары ему и стране, гражданин, писатель, желающий творить и делать добро всем.

Юрий КУРАСКУА


Номер:  48
Выпуск:  3926
Рубрика:  общество
Автор:  Юрий КУРАСКУА

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