О ЛИЧНОСТИ, С ДОСТОИНСТВОМ И БЕСКОРЫСТИЕМ СЛУЖИВШЕЙ СВОЕМУ НАРОДУ

Новинка. Следует прочитать

К 75-летию со дня рождения Первого Президента Владислава Григорьевича Ардзинба вышла новая книга-сборник «Пришел из Эшер».

Несмотря на небольшой формат и объем, в издании уместились практически все периоды предвоенной Абхазии, жизни В. Ардзинба как ученого, политика и лидера нации. Ценность этой книги в том, что в нее вошел, по сути, уникальный материал, который ранее не предавался огласке.

Авторы статей сборника – люди, которые не мыслят жизни без Абхазии, которые знают ее историю, а также те, которые взаимодействуют с нашей страной по долгу службы.

При знакомстве с книгой представляется реальная картина того периода, когда народ Абхазии доверил свою судьбу Владиславу Григорьевичу Ардзинба.

Как сказала одна из авторов: «Абхазия призвала его к себе в трудный час, и он сделал для Победы все, что мог. Я снова убеждаюсь, что в основе его лежит самое, пожалуй, не типичное для современных политиков качество – высокая нравственность».

В сборник включены статьи, над которыми время не властно, более того – с годами они лишь подтверждают, что большое видится на расстоянии. Политика, как известно, это искусство возможного. Первому Президенту при поддержке народа удалось невозможное: победить, казалось бы, в заведомо проигрышной войне, выстоять в условиях тотальной блокады, достойно участвовать в процессе политического урегулирования в условиях, когда весь мир против нас.

Сила духа и твердость убеждений Первого Президента приближали признание Абхазии.

Книга издана Фондом Первого Президента Республики Абхазия. Была проведена большая работа с документами редактором С.И. Джергения, составителем Л.К. Ардзинба, корректором А.С. Керопян.

Книга, безусловно, будет интересна широкому кругу читателей, которым не безразлична судьба Абхазии, ее народа. Прочитав книгу, еще больше понимаешь, что такое в нашей истории – настоящий Президент, Лидер нации, гражданин страны.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 48Выпуск: 3926Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА