ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ ГУЛИА

Она ушла из жизни 10 мая на 90-м году. Женщина очень красивая, обаятельная, разносторонне образованная, она нашла свое призвание в непростой науке – химии, защитила диссертацию на звание кандидата химических наук, много лет продуктивно передавала свои знания студентам МГУ. Бесспорно, это интересная, но и сложная, насыщенная многими профессиональными заботами жизнь. К тому же, в памяти ее оставались дни ареста и репрессии невиновного отца, ярлык – «дочь врага народа». Но в этой женщине был особый жизненный стержень, и по силам ей оказалось многое. Валентине Княгининой удалось совмещать все и с напряженной творческой жизнью. Она сначала стала музой, а потом и первым читателем, принципиальным критиком, добрым и поддерживающим советчиком очень известного советского и абхазского писателя Георгия Дмитриевича Гулиа, автора ряда глубоких исторических романов, популярной «Весны в Сакене» и многих других произведений. И сына великого абхазского просветителя, поэта, философа Дмитрия Иосифовича Гулиа.

В середине 60-х годов прошлого столетия юной Вале – специалисту-химику, уроженке российской глубинки – пришлось погрузиться в абхазские национальные традиции, в непривычный для нее семейный уклад. У нее получилось. Она стала верным, понимающим и надежным спутником жизни Георгия Дмитриевича и любимой невесткой Дмитрия Иосифовича. И абхазскую фамилию – Гулиа – она сразу же взяла себе и с честью пронесла ее по всей своей жизни.

В семье Георгия Дмитриевича и Валентины Григорьевны выросли дочь Татьяна и сын Георгий. Татьяна по профессии театровед, Георгий – историк. Но жизнь сложилась так, что они оба посвятили себя журналистике. Георгий работал корреспондентом газеты «Республика Абхазия». Начавшаяся в 1992 году Отечественная война народа Абхазии привела его в Гудауту, в пресс-центр. И он собирал и передавал самую свежую, самую актуальную информацию самым разным агентствам мира об истинном положении дел в оккупированной Абхазии, о героизме борцов за независимость своей Родины Апсны, о зверствах фашиствующих грузинских боевиков-захватчиков.

А Татьяна в это время работала в Представительстве Республики Абхазии в Российской Федерации. И ее перо, рассказывая правду о войне, о захватнических целях грузинских агрессоров, о помощи московской абхазской диаспоры изгнанным с родной земли людям, о проводимых ею в защиту воинов Абхазии акциях, манифестациях, так же, как и фронтовые репортажи ее брата Георгия, прорывали информационную блокаду, доносили мировому сообществу правду о войне в Абхазии, о попавшем в большую беду ее народе.

Сегодня Татьяна Георгиевна Гулиа в ранге советника-посланника работает в Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации и продолжает обогащать СМИ Абхазии и газету «Республика Абхазия» в том числе интересными сообщениями о жизни абхазского Посольства.

Георгий Георгиевич Гулиа занимает пост первого заместителя генерального директора информационного агентства «Интерфакс».

Коллектив газеты «Республика Абхазия» поддерживает тесные контакты со своими друзьями-коллегами Татьяной и Георгием Гулиа.

Сотрудники газеты искренне разделяют горе Татьяны и Георгия – смерть матери Валентины Григорьевны Гулиа, которая была добрым другом Абхазии, всегда любила ее, и жители страны отвечали ей взаимностью и шлют сердечные слова соболезнования и поддержки.

Коллектив газеты «Республика Абхазия»

Номер: 48Выпуск: 3926Рубрика: обществоАвтор: Коллектив газеты «Республика Абхазия»