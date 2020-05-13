СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования известному журналисту, первому заместителю генерального директора информационного агентства «Интерфакс» Георгию Гулиа по случаю смерти матери

Валентины Григорьевны ГУЛИА

«Ваша семья пользуется в Абхазии большим уважением. Дети и внуки основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа достойно представляют нашу страну. Валентина Григорьевна была верной подругой, соратником своего супруга, известного советского писателя Георгия Дмитриевича Гулиа. Разделяем с вами боль утраты самого близкого человека – матери. Прошу передать слова соболезнования и поддержки всем членам вашей семьи», – отмечается в телеграмме соболезнования.

Номер: 48Выпуск: 3926Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс