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13.05.2020

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания выразил соболезнования известному журналисту, первому заместителю генерального директора информационного агентства «Интерфакс» Георгию Гулиа по случаю смерти матери

Валентины Григорьевны ГУЛИА

«Ваша семья пользуется в Абхазии большим уважением. Дети и внуки основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа достойно представляют нашу страну. Валентина Григорьевна была верной подругой, соратником своего супруга, известного советского писателя Георгия Дмитриевича Гулиа. Разделяем с вами боль утраты самого близкого человека – матери. Прошу передать слова соболезнования и поддержки всем членам вашей семьи», – отмечается в телеграмме соболезнования.


Номер:  48
Выпуск:  3926
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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