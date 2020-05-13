ОН БЫЛ ПЕРВЫМ

14 мая Первому Президенту Абхазии Владиславу Ардзинба исполнилось бы 75 лет

Владислав Григорьевич Ардзинба родился 14 мая 1945 года в селе Нижней Эшере в семье завуча и учительницы местной школы Григория Ардзинба и Надежды Язычба. Отец – ветеран Великой Отечественной войны, кавалер орденов Отечественной войны I степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалью «За отвагу».

В 1962 году Владислав Ардзинба поступил на исторический факультет Сухумского педагогического института, по окончании которого занялся изучением истории древнего населения Малой Азии – хаттов и хеттов. Первые считаются этнически близкими протоабхазским племенам.

В.Г.Ардзинба закончил аспирантуру Института востоковедения Академии наук СССР, его многочисленные труды по истории народов древней Малой Азии получили признание мирового научного сообщества. Проработав более двадцати лет в Москве, в 1988 году он возвращается в Абхазию и становится директором Абхазского института языка, литературы и истории им. Д. Гулиа.

В то время Советский Союз переживал глубокий экономический и политический кризис, вышли на поверхность многочисленные национальные противоречия. ВладиславА Ардзинба избирают народным депутатом СССР, и за короткое время он становится в Парламенте неформальным лидером, представляющим интересы малых народов. Его принципиальность, личное обаяние, целеустремленность, талант и выдающиеся ораторские качества служили локомотивом реформ в области законодательства, затрагивающего интересы автономий.

В 1991 году Ардзинба возглавил Верховный Совет АССР и последовательно проводил политику, нацеленную на самоопределение Абхазии и восстановление ее суверенного статуса.

В июле 1992 года в ответ на отмену грузинским руководством Конституции ГССР, регулировавшей взаимоотношения между Абхазией и Грузией, Верховным Советом АССР было принято решение о переходе к Конституции 1925 года, провозглашавшей Страну Души суверенным государством. Одновременно Парламент Абхазии обратился к руководству Грузии с предложением об установлении связей на новой равноправной основе. В ответ на это началась вооруженная агрессия против Абхазии.

Освободительная война, которую возглавил Ардзинба, была самым тяжелым испытанием для народа Страны Души за более чем столетний период. Но в результате нее Абхазия впервые за многие годы получила свободу и возможность самостоятельно вершить собственную судьбу. По словам Владислава Григорьевича, ему очень трудно вспоминать это время, каждый день и каждый час которого были наполнены непрерывной борьбой за победу. Ардзинба приходилось работать на пределе физических сил, каждая неудача и каждая смерть болью отражались в его сердце. Но он никогда не впадал в уныние, внушая своему народу нерушимую веру в собственные силы и неминуемое торжество справедливости. В этих экстремальных условиях в полной мере проявились мужество, твердость характера, политический талант, потрясающая работоспособность и целеустремленность лидера нации. Его кипучая энергия позволила сплотить народ и реализовать казавшуюся неосуществимой мечту о свободе.

Не успела отгреметь война, как Абхазия стала подвергаться мощному международному давлению. Народ пытались принудить отказаться от своих завоеваний. В соответствии с постановлением правительства России от 11 декабря 1994 года и решением Совета глав государств СНГ от 19 января 1996 года в отношении Абхазии были введены жесткие санкции. Без специального разрешения российских органов власти на территорию республики невозможно было завезти самые необходимые товары, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет было запрещено пересекать российскую границу.

Таков был фон, на котором руководству Абхазии приходилось преодолевать последствия войны, восстанавливать правопорядок и работу органов управления. По существу, удалось заново выстроить все институты государственной власти и заложить правовые основы для развития страны. Важнейшими вехами этого процесса явилось принятие новой Конституции и Акта о государственной независимости Абхазии.

В условиях постоянного внешнеполитического давления на Абхазию Владислав Ардзинба проявил выдающиеся дипломатические способности. Тогда необходимы были политическая гибкость и мужество, чтобы выстоять и добиться независимости республики. И во многом это удалось Первому Президенту.

Абхазский общественно-политический журнал «Апсны», май 2009 года

Номер: 48Выпуск: 3926Рубрика: политикаАвтор: Абхазский общественно-политический журнал «Апсны», май 2009 года