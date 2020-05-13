ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил ветеранов и народ Абхазии с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В поздравлении говорится:

«Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Для меня большая честь в этот знаменательный день обратиться к вам со словами благодарности за ваш героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной войны, за спасение всего человечества от фашистского ига.

День Победы является одним из самых светлых и великих праздников и одновременно одним из самых трагичных и памятных. 75 лет назад победой над фашизмом завершилась самая кровопролитная война в истории человечества. Великая Победа досталась ценой колоссальных жертв, титанических усилий, героизма и самоотверженности миллионов советских граждан. Среди тех, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, было более 55 тысяч молодых ребят и девушек из Абхазии, из них более 17 тысяч сложили свои головы за освобождение нашей общей Великой страны от фашистских захватчиков. Наша маленькая Абхазия является Родиной 22 героев Советского Союза и трех кавалеров ордена Славы. Более 30 тысяч уроженцев Абхазии удостоены боевых наград.

К сожалению, из-за существующей опасности распространения инфекции, охватившей весь мир, в этом году мы вынуждены отменить торжественные мероприятия по случаю юбилея Великой Победы.

Дорогие ветераны, прошу отнестись с пониманием к решению, которое в первую очередь продиктовано заботой о вашем здоровье. В то же время никто не вправе и не в силах отменить светлый праздник, символизирующий торжество справедливости. По моему поручению в День Победы с соблюдением санитарных норм каждого ветерана посетят представители руководства Абхазии, администраций городов и районов.

Дорогие друзья! Я поздравляю с Великим праздником Победы всех жителей Абхазии. Мира и благополучия каждой семье.

С Днем Победы!»

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин обменялись поздравительными адресами по случаю 75-летия Великой Победы.

В поздравительном адресе Алексея Двинянина говорится:

«Уважаемый Александр Золотинскович, поздравляю Вас с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! 9 Мая мы отмечаем большой юбилей того ратного подвига, который совершили наши отцы, деды и прадеды ради будущих поколений, ради самой жизни на Земле. Тогда в едином строю все народы СССР как один человек встали на защиту Родины. Свой неотъемлемый вклад внесла и братская Абхазия, отправив своих смелых сыновей на фронт. Плечом к плечу с другими братьями по оружию они не только отстояли Родину, но и принесли свободу порабощенным народам Европы, скинув с них оковы фашизма.

Пример доблести ветеранов и самоотдачи тружеников тыла – камертон для ныне живущих.

Вечная им благодарность и низкий поклон. Будем достойны памяти великих предков.

С Днем Победы!»

В поздравлении Александра Анкваб говорится:

«Уважаемый Алексей Аркадьевич, примите сердечные поздравления с Днем Победы! 75 лет назад многонациональный советский народ одержал Победу в Великой Отечественной войне. Беспримерный фронтовой подвиг сынов и дочерей Абхазии и России принес свободу и миллионам людей в Европе.

Сегодня мы не только отмечаем Великий праздник Победы. Склоняя голову, мы чтим память не вернувшихся с боев, не доживших до этого юбилея, скорбим обо всех, кто испытал нечеловеческие страдания, но исполнил свой священный долг.

Наша общая историческая память – одна из основ абхазо-российских союзнических отношений, стратегического партнерства. Мы и сегодня вместе обеспечиваем нашу военную безопасность, защищаем мирную жизнь соотечественников, благодаря и Вашим личным усилиям, уважаемый Алексей Аркадьевич».

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб направил поздравительный адрес Главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину по случаю его дня рождения.

«Уважаемый Денис Владимирович, примите искренние поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

В этот значимый для Вас день мы присоединяемся к пожеланиям доброго здоровья, успехов в служении делу справедливости, воцарению мира в регионе.

В Республике Абхазия Вас знают, ценят и уверены в том, что сложившиеся отношения с Донецкой Народной Республикой будут укрепляться», – говорится в поздравлении.

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Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

В поздравлении говорится:

«Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия сердечно поздравляю вас, ваших родных и близких с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Памятный для всех нас день – 9 Мая 1945 года принес в каждый дом мир и радость, гордость и скорбь.

Наш земной поклон всем, кто одолел германский фашизм, кому довелось испить полной чашей тяжесть суровых испытаний, утрат и потерь.

Вечная память погибшим в годы войны и ее ветеранам, ушедшим уже в мирное время. Все они остаются в наших сердцах от поколения к поколению.

Уроки Победы не имеют срока давности. Память о Великой Отечественной войне – сила, скрепляющая наше единство, объединяющая всех людей, желающих жить в мире. Мы в полной мере ощутили всю ценность нерасторжимой связи времен, защищая свободу и независимость Родины во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Дорогие ветераны, вы – наше достояние. Своим примером вы учите подрастающее поколение любви, мужеству, стойкости, вниманию и благодарности. Всем сердцем желаем вам крепкого здоровья, бодрости и долголетия, мира и счастья вам и всему народу Республики Абхазия».

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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский поздравил Премьер-министра Республики Абхазия Александра Анкваб с Днём Победы.

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Александр Золотинскович!

Примите сердечные поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Велик и бессмертен героизм ветеранов войны и тружеников тыла для нынешних и будущих поколений во всем мире. Итоги войны и сегодня наполняют наши сердца болью и горечью, но одновременно – глубокой благодарностью за ратный подвиг, самопожертвование и силу духа советского народа.

Низкий поклон поколению победителей и огромная признательность за то, что их пример вдохновляет нас на преданное служение и созидательный труд на благо родной земли, дает возможность почувствовать общую сплоченность в решении вызовов и новых задач, которые ставит перед нами время.

От всей души желаю Вам мирной жизни, здоровья, счастья и благополучия! С праздником!

С днем Великой Победы!»

Глава Правительства Абхазии Александр Анкваб в свою очередь поздравил Президента Приднестровской Молдавской Республики с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне:

«Уважаемый Вадим Николаевич, примите сердечные поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В этот святой для всех нас праздник мы почтительно склоняем головы перед ветеранами-победителями, сплоченность, мужество и беспримерный героизм которых стали для нас исключительной гордостью. Высоко ценим их подвиг и храним вечную память о погибших. Высокая цена, которую заплатили за мир и свободу солдаты Великой Отечественной войны, возлагает на нас особую ответственность перед грядущими поколениями.

Уважаемый Вадим Николаевич, прошу передать мои поздравления ветеранам и всему народу Приднестровской Молдавской Республики».

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил с профессиональным праздником медицинских сестер республики.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Сегодня в мире отмечают ваш профессиональный праздник – Международный день медицинских сестер.

Здоровье – главное богатство, без него невозможна полноценная, счастливая жизнь людей. Неслучайно ваша служба является важной частью системы здравоохранения – на плечи медицинских сестер ложится огромная работа по уходу за больными. Именно вы выполняете все назначения врача, от вашей квалификации, добросовестного отношения к обязанностям, душевной теплоты и готовности переносить трудности зависит здоровье человека.

Милосердие – ключевая составляющая одной из самых гуманных профессий, которую вы избрали и которой верно служите, следуя идеям Флоренс Найтингейл.

Вот и сейчас, когда мир переживает опасную пандемию коронавируса, вы снова на переднем краю борьбы. Но, я уверен, с вашей помощью мы преодолеем и эту проблему.

Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздником.

Желаю вам душевных сил и благодарных улыбок тех, кто нуждается в вашей доброте и в ваших знаниях».

Номер: 48Выпуск: 3926Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс