«ПУТНИК! ПОЙДИ И ВОЗВЕСТИ НАШИМ ГРАЖДАНАМ В ЛАКЕДЕМОНЕ, ЧТО, ИХ ЗАВЕТЫ ХРАНЯ, ЗДЕСЬ МЫ КОСТЬМИ ПОЛЕГЛИ»

(Окончание. Начало в № 48)

После Пасхи Христовой начался финальный этап работ по реновации мемориальной плиты. Предстояло еще раз зачистить, а затем обезжирить поверхность, удалить следы грязи, мха, пыли и влаги, тщательно нанести на каждую букву слой золотой краски, а затем покрыть плиту лаком для защиты мрамора от разрушительного воздействия природных факторов. Перед началом процесса заметно тревожились – справимся ли?

Прочерчиваем тонкой кистью контуры букв, и они превращаются в фамилии, имена и отчества воинов, кажется будто все они здесь, рядом. Вот стоит, чуть улыбаясь, капитан медицинской службы Лидия Ивановна Шевченко. Не сберегла она себя в бою, была ранена и тихо ушла из этого мира на госпитальной койке 26 февраля 1942 г. А обнимает ее, словно младшая сестра, та самая Павлова Ирина Моисеевна, санинструктор 52-го отдельного стрелкового полка. Чужие жизни спасали, а свои не уберегли. Ничего не говорят девушки, но как же красноречиво это молчание...

Вот предстает перед нами Квеквескири Иван, рядовой 810-го стрелкового полка, прошедший ад многомесячных боев на Марухском перевале. Не отступили они с товарищами перед натиском немецких горных егерей из дивизии «Эдельвейс». Не испугался Иван ни солдат противника, ни морозов, ни снежных лавин и обвалов. Выстоял и стал гнать врага, но когда, казалось, вот-вот победой закончатся бои, не выдержало здоровье, и в один из серых зимних дней сломила-таки его смертельная хворь.

Волнуется, словно пытаясь рассказать о чем-то очень важном, рядовой 696-го стрелкового полка Хачатурян Мусаел Авагимович из с. Базарчай Сисианского района Армянской ССР. Долгие годы после окончания войны искала его жена, Вартануш Григоровна, даже не зная, где именно покоится супруг. А умер он от полученных ран 17 января 1943 г. и лежит на погосте вместе с такими же солдатами, давно ставшими друг другу братьями, там, где нет ни боли, ни беды.

А вот и рядовой Исмаилов Мамед Магамедович из небольшого городка Сальяны Азербайджанской ССР, в 130 километрах от Баку. Умирая, наверняка вспоминал он сальянские улицы, залитые солнцем, хлопковые поля на окраинах, изящный изгиб реки Куры. 23 февраля 1942 г. отправился солдат на небо с надеждой, что придут к нему родные, которых не успел он повидать перед смертью.

Будто задумался о чем-то рядовой Сванидзе Георгий Иванович из г. Хони Грузинской ССР. Может быть, о жене Ольге, ждавшей мужа дома, в Имеретии, но так и не дождавшейся? 14 декабря 1942 г. осколки разорвавшегося рядом немецкого снаряда перебили ему ребра и таз, разбили голову. На следующий день его сердце перестало биться.

Смотрит нам прямо в глаза рядовой 33-го пограничного полка Арипов Габбас, который был призван из Черницкого сельсовета Павлодарской области Казахской ССР. Уходя на фронт, попрощался он с родителями и братом Чаймордоном. Вместе со своей частью участвовал в обороне Ростова-на-Дону, защите переправ через Дон, боях на Кубани и Кавказе, где и был смертельно ранен. Не стало его 15 апреля 1943 г.

Кто это в лейтенантских погонах? Командир транспортного отделения полевого эвакопункта № 5 Мурсинов Агдам Хасанович из г. Ташкента Узбекской ССР. В бою получил он перелом основания черепа и сотрясение мозга, а 5 февраля 1943 г. скончался, не приходя в сознание. Мать его, Дурия Мурсинова, жила небогато, в обычном рабочем бараке. Не довелось ей увидеться с сыном на этом свете, но встретились они уже на том, который, будем надеяться, лучше и справедливее.

Лежит вместе со своими солдатами начальник политотдела дивизии, батальонный комиссар Даньков Павел Иванович, призванный на фронт Сухумским РВК. Сильный, волевой и принципиальный человек, не прятался он за спинами своих бойцов и пошел вместе с ними в бой, в котором и был смертельно ранен. Умер 25 февраля 1942 г. Низкий поклон вам, товарищ комиссар, за проявленную отвагу и чувство долга.

Согласно документам, из 168 советских военнослужащих 85 человек умерло в ИГ № 2280, 78 человек – в ППГ 4320 и 5 человек – в госпиталях. Характерная особенность: если средний возраст скончавшихся в ППГ № 4320 не превышал 24–25 лет, то в случае ИГ № 2280 он составлял не менее, а то и более 45 лет. Это были бойцы рабочих, строительных и железнодорожных батальонов, проходившие воинскую службу в частях боевого и тылового обеспечения. Умирали они от различных инфекционных болезней, обильно косивших советских солдат поздней зимой и ранней весной 1943 г.

168 имен – это 168 судеб, с которыми неразрывно связаны судьбы сотен матерей, отцов, сестер, братьев, жен, дочерей и сыновей. Если верить документам, до многих из них не была доведена информация о месте упокоения воинов. Ведь случайная ошибка писаря или машинистки в написании фамилии, имени или отчества бойца нередко оборачивалась даже не годами, а десятилетиями надежд и неизвестности для семьи солдата. И только в результате системной, продолжительной работы возникает шанс установить подлинные данные о человеке, проследить его судьбу и найти потомков.

Что же, значит, это предстоит сделать нам. В настоящее время на основе госпитальных книг погребений, именных списков лиц начальствующего и рядового состава, умерших от ран в период боевых действий, а также иных документов формируется список советских воинов, захороненных на Сухумском городском кладбище № 2. В этот список войдут фамилии, имена, отчества, даты рождения и смерти, причины смерти, места и даты призыва, адреса семей погребенных (в случаях, если таковые имеются). Список будет передан официально зарегистрированным поисковым организациям из республик, краев и областей бывшего Советского Союза, члены которых продолжат поиск «на местах». Едва ли стоит надеяться, что найдутся потомки всех воинов. Но хочется верить, что общими усилиями удастся разыскать их как можно больше.

Вечная вам память и слава, защитники Отечества! Спите спокойно. Вы заслужили вечную благодарность потомков, которые в деяниях и мыслях обязаны быть достойными своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, отдавших жизни ради жизни. Теперь любой, кто придет к этой братской могиле, сможет прочесть имена Героев и поклониться им. Мир не оправдал ваших надежд выжить на той войне, но он никогда не забудет, что вы для него сделали...

Н. МЕДВЕНСКИЙ, зам. директора Государственного музея Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба

Номер: 49Выпуск: 3927Рубрика: обществоАвтор: Н. МЕДВЕНСКИЙ, зам. директора Государственного музея Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба