С 15 МАЯ РАЗРЕШАЕТСЯ РАБОТА ОБЩЕПИТА, ФИТНЕС-ЦЕНТРОВ И МЕЖДУГОРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТА

В Кабинете Министров РА на заседании Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране и приняли решения по ослаблению ряда карантинных мер.

По итогам заседания министр здравоохранения РА Тамаз Цахнакия сообщил: «Приняты решения с целью минимизации экономических последствий для Республики Абхазия в связи с пандемией COVID-19. С 15 мая разрешить работу общественного питания с определенными санитарно-эпидемиологическими условиями, в том числе с соблюдением социальной дистанции внутри объекта. Кроме того, будет разрешено движение междугородного транспорта и работа фитнес-центров. Что касается всех других мероприятий в рамках прежнего Распоряжения Президента, в том числе работы школьных, дошкольных и высших учебных заведений, они остаются в прежнем режиме запрета. Все запретительные меры будут осуществляться до 1 июня текущего года. В дальнейшем, в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в республике, будут приниматься соответствующие решения».

Номер: 49Выпуск: 3927Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс