МЕРЫ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ

По указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар УГАИ МВД Абхазии разработало ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности. Об этом сообщается на сайте МВД РА.

Подчеркивая необходимость усиления мер безопасности на дорогах, начальник УГАИ МВД РА Батал Агрба приводит цифры: «За последние 26 лет погибло 1 437 человек, были травмированы 6 148 человек. Число погибших в результате ДТП в Абхазии за 2019 составило 56 человек».

При этом Агрба отмечает, что административная практика в области дорожно-транспортных правонарушений с системой фото-видеофиксации пока не достаточно развита, чтобы существенно повлиять на снижение ДТП. «Стоит задача поэтапной реализации проекта «Безопасный город», наращивания систем фото-видеофиксации контроля республиканской дороги, а также начинается формирование карты обзора общественных мест. Таким образом, в центре обработки данных МВД будет осуществляться и мониторинг общественной безопасности», – говорит он.

Агрба называет конкретные меры, которые, по его мнению, смогут переломить негативную ситуацию на дорогах:

1. Идеологическо-информационная работа.

2. Структурные преобразования и организационно-штатные изменения, связанные с объединением ДПС и ППС.

3. Внесение изменений в действующее законодательство и ведомственные нормативно-правовые акты.

4. На базе ЦОД МВД создание Единого межведомственного информационно-аналитического центра обеспечения безопасности на дорогах.

5. Дальнейшее внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», совершенствование работы систем автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

6. Реорганизация стационарных постов ДПС ГАИ.

7. Материально-техническое обеспечение ПС.

8. Создание периферийного доступа к единой базе автоматизированного учета нарушений ПДД.

9. Ужесточение контроля за обучением в автошколах и сдача экзаменов в РЭО.

10. Улучшение инфраструктуры дорог и компенсационные мероприятия для застройщиков новых жилых комплексов, банкетных залов, торговых объектов с целью обеспечения парковочных мест.

11. Развитие современной системы оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

Номер: 49Выпуск: 3927Рубрика: обществоАвтор: Спутник-Абхазия