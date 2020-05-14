СЛУЖИЛ ОТЕЧЕСТВУ С ЧЕСТЬЮ!

И он наступил – долгожданный и мирный май 1945 года. С тех пор этот праздничный день стал олицетворением мужества, стойкости, скромности, самопожертвования. Моему поколению повезло, так как рядом с нами жили и живут участники той далекой войны. Все сложнее сегодня встретить ветерана Великой Отечественной войны. Ставшие при жизни легендами, они выполнили свой долг перед Родиной, не сдали превосходящему в силе противнику свою любимую страну. Поколение победителей уходит в историю, и тем ценнее для нас каждая встреча с ними, каждое воспоминание о них детей, внуков и правнуков.

С фотографии, которую запечатлел военный корреспондент, на нас смотрит совсем молодой человек. Может показаться, что это – новобранец, но если присмотреться внимательно, то на его гимнастерке можно увидеть боевые награды. Когда началась война и была объявлена всеобщая мобилизация, Меджиту Дармава (о нем будет мое дальнейшее повествование), было всего 18 лет. Он лишь успел окончить школу в родном селе Куланырхуа, и, как все молодые люди, мечтал о мирной профессии и долгой счастливой жизни. Все это было у него впереди, но это было еще не скоро. А юноше из абхазского села предстояло, как пелось в песне, еще пол-Европы прошагать и дойти до Берлина. Путь бойца Красной Армии до Победы оказался не близким, он был сложным и тернистым.

Меджит вырос в большой и дружной семье, в которой подрастали еще пятеро его родных братьев. Такая сплоченная команда, которым все было по силам, когда они были вместе. Но мирный ритм жизни был нарушен в июне 1941 года. Тогда пятеро братьев Дармава, сыновья Хотхота, ушли на войну. Самому младшему из них тоже пришла повестка, но к моменту, когда его должны были отправить на фронт, война победоносно завершилась, и он отдал свой долг сполна, отслужив в рядах Советской Армии весь положенный срок.

Свой рассказ я думала написать об одном участнике Великой Отечественной войны – Меджите Дармава. А в процессе работы оказалось, что я не смогу пройти мимо такого обширного информационного материала. Ведь о каждом из братьев Дармава можно писать отдельные очерки, что я постараюсь осуществить в будущем. Здесь ограничусь лишь небольшими штрихами из военных биографий братьев Меджита – Виссариона, Дикрана, Гуагу, Василия и Константина.

О ратном пути и солдатском подвиге младшего сержанта Меджита Дармава красноречиво говорят его боевые награды и сохранившиеся лаконичные слова из приказов его командиров. Но за каждым из этих представлений к наградам – настоящий подвиг и мужество абхазского воина. Я сохранила стиль и орфографию военных лет, именно так писали в те далекие для нас военные годы. И тем бесценнее эти строчки из приказов, в них истинное лицо тех солдат, которые шли в бой.

Первая боевая награда воина. Командир отдельной роты, ефрейтор Меджит Дармава был представлен к медали «За отвагу». В скупых словах представления к награде всего несколько строк: «За то, что в боях за Родину проявил смелость и мужество. На своем счету имеет шесть убитых солдат и офицеров противника. В бою спас жизнь командиру взвода и командиру отделения – вынес их, тяжелораненых из сферы огня противника. При наступлении, находясь в первых рядах своего подразделения, ослепил две пулеметные точки противника и дал возможность подразделению продвинуться и занять траншею, при переходе противника в контратаку расстрелял из винтовки его пулеметный расчет». А теперь представим себе, как на своих плечах Меджит под пулями выносит своих раненых командиров. А в следующий раз из винтовки расстреливает пулеметный расчет противника. Его боевая медаль по праву называется «За отвагу», только отважный и смелый духом был способен на такое.

Первое серьезное ранение он получил 14 декабря 1942 года в Моздоке, потом был еще раз ранен в боях за Польшу. Проходил лечение в одном из госпиталей азербайджанской столицы Баку. К нему смогла приехать и проведать его мать, которая рассказывала потом своим внукам, как она добиралась до раненого сына. Ей пришлось продать принадлежавшие им земельные участки, и на эти деньги она добралась до него.

А вот как описывается подвиг нашего соотечественника, за который он был представлен к награде, ордену Отечественной войны II степени. « В ночь с 16 на 17 февраля 1945 года взводу пешей разведки было приказано захватить пленного. Получив боевую задачу, Дармава после форсирования водного рубежа реки Одер приступил к ее выполнению. Пробравшись вглубь немецкой обороны, Дармава следил за движением противника. Вскоре он заметил, что на опушке леса показались восемь офицеров, из числа которых один был взят одним из разведчиков, пленный оказывал сопротивление. Тогда т. Дармава оказал помощь в задержании «языка». Затем по территории противника «язык» был доставлен к переправе, переведен через реку и доставлен в штаб», – говорится в представлении к награде.

В сентябре 1944 года Меджит был представлен к ордену Красной Звезды. «Участвуя в проведении боевой операции под д.Погосты, младший сержант Дармава действовал уверенно и смело, обеспечивая успешное выполнение приказа. С группой разведчиков, перекрывавшей дорогу отходящему противнику, упорно сдерживал попытки противника пробиться. На подступах к д. Мосты, выйдя с группой разведчиков на 12 часов раньше полка, отрезавшей отходящего противника, в течение полусуток удерживал занимаемый рубеж. Огнем личного оружия уничтожал наседавших гитлеровцев. Группа уничтожила до 20 немецких солдат и офицеров, две автомашины и два мотоцикла и сдержала рубеж до подхода полка».

1945 год. Бои идут уже на немецкой земле. «В боях за город Упруштат в Германии младший сержант Дармава во главе своего отделения своевременно выполнял поставленную задачу. Разведал месторасположение огневой точки противника на окраине города, уничтожил ее, тем самым обеспечил успешное продвижение пехоты вперед. В уличном бою мл. сержант Дармава из личного оружия уничтожил 12 и захватил в плен восемь солдат и офицеров противника. За этот подвиг он был награжден орденом Красной Звезды.

Архивные данные сохранили для нас и следующих поколений важную информацию, что актуально, когда пытаются перекроить историю Великой Отечественной войны. В одном наградном листе есть приказ генерал-майора, где он собственноручно указал – медаль «За отвагу». За каждым по-военному скупым словом из приказа – подвиг нашего соотечественника. А вот коротко – за какой подвиг вторая медаль «За отвагу»: «Младший сержант Дармава Меджит при выполнении задания по разведке противника с группой разведчиков, действуя на фланге противника, своей храбростью и смелыми действиями способствовал захвату противотанковой пушки и уничтожению ее расчета. Продвигаясь вперед, при встрече с группой противника Дармава, оставшись на фланге, обеспечил невозможность отступления группы противника, ведя сильный огонь из автомата. В результате совместных действий разведчиков противник был уничтожен, взято в плен 11 человек, из которых два офицера».

Уже находясь на фронте, имея позади не одно выполненное боевое задание и множество наград, Меджит вступил в ряды ВЛКСМ. Его участие в боевых действиях начинается с 17 ноября 1942 года. Как командир отделения пешей разведки с боями он прошел фронты – Южный, Брянский, 1-й и 2-й Белорусский. Меджит служил честно, самоотверженно, как того требовало время. Судя по характеристикам и представлениям к наградам, он был смелым и отчаянным, настоящим абхазским парнем. Таким, каким его воспитали в семье, таким же, как и его братья, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Лишь в 1947 году после демобилизации вернулся в родное село Куланырхуа Меджит Дармава. Здесь прошла вся его послевоенная жизнь, он создал семью, воспитал пятерых детей – четверых сыновей и дочь. Четверо его сыновей, когда наступило время с оружием в руках защищать Апсны, повторили в определенной степени ратный подвиг своего отца и его родных братьев.

Таким получился мой рассказ об участнике Великой Отечественной войны Меджите Дармава – невыдуманным, основанным на реальных событиях из его биографии. В праздничный День Победы вся семья ветерана, вспомнит о своем легендарном отце и его братьях, чей ратный подвиг не забудут благодарные потомки. И среди них мы с вами! Спасибо вам за Победу!

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району

Фото Меджита Дармава военных лет. Из семейного архива

Номер: 49Выпуск: 3927Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «Республика Абхазия» по Гудаутскому району