НАУКА И ЖИЗНЬ. И ЖИЗНЬ В НАУКЕ

Память

На 99-м году ушел из жизни Борис Аркадьевич Лапин. Наверное, этих скромных и скорбных слов достаточно, чтобы многие с глубоким сожалением сказали: «Мировая медицинская наука понесла тяжелую и невосполнимую утрату». Наверное, достаточно. Но жизненный путь Бориса Аркадьевича настолько насыщен, настолько многогранен, настолько богат результатами, что напомнить и рассказать обо всем этом просто необходимо.

...По роду моей специфики в газетной деятельности мне посчастливилось (другое слово не отразит истинной сути восприятия этого общения) работать с Институтом экспериментальной патологии и терапии АМН СССР – бывать на проводимых в лабораториях Института экспериментах, присутствовать на проводимых там научных симпозиумах, форумах, конференциях. Естественно, что помимо контактов с сотрудниками нередкими были встречи, беседы и с руководителем этого единственного в СССР и первого в мире приматологического центра Борисом Аркадьевичем Лапиным. И это всегда было ново, интересно, заставляло задуматься. Но простоту в понимание серьезных медицинских проблем и открытий всегда вносил сам Борис Аркадьевич, у него получалось высветить самое главное как простое. И потому об очень серьезном мне писалось легко и доступно для читателя.

В августе 2016 года я была приглашена в Адлер на III Международную конференцию «Фундаментальные и прикладные аспекты медицинской приматологии», которая была посвящена 95-летию со дня рождения Бориса Лапина. Прошла она очень результативно, представительство участников было предельно солидным: Россия, США, страны Европы.

Рассказ о конференции и юбиляре, опубликованный в нашей газете, я назвала: «95 и 67. Мысли, действия, открытия и планы на перспективу».

95 – это возраст Бориса Лапина, и 67 лет из своей жизни он проработал. Но если бы я писала об этом сегодня, то написать надо было бы так: «Канун 99-летия и 71 год – трудовой путь». Да, Борис Аркадьевич работал практически до последних дней своего ухода из жизни. И 40 лет из 71 трудового года он отдал работе в Абхазии, Институту экспериментальной патологии и терапии (ИЭПиТ) АМН СССР, и возглавлял его 33 года до начала в 1992 году Отечественной войны народа Абхазии. Тогда в тяжелейших условиях он был вынужден вывезти часть коллектива ученых и часть питомника обезьян в Адлер, где был создан Институт медицинской приматологии АМН РФ, директором которого он и стал.

У нас в республике знают и помнят не только его научную деятельность, но и общественную – Борис Аркадьевич был депутатом Верховного Совета Абхазии, членом бюро Абхазского обкома Компартии.

Жизнь Бориса Лапина – жизнь доктора медицинских наук, профессора, академика Российской Академии наук – это самоотдача, поиск, преданность, любовь, требовательность, скрупулезность и, наверное, еще многие другие составляющие, без чего и немыслим результат, результат большой науки, результат во имя развития, прогресса, во имя жизни человека.

Родился Борис Аркадьевич 10 августа 1921 года в Харькове. С первых же дней начала Великой Отечественной войны он сражается за Родину – пилот, инструктор в воздушно-десантных войсках. После тяжелого ранения (потерял ногу) во время боев на Курской дуге в районе знаменитой Прохоровки в 1943 году был демобилизован и в 1944 году поступил во 2-й Московский медицинский институт, который окончил с отличием в 1949 году. До 1952-го – аспирантура, с 1953-го – кандидат медицинских наук (тема диссертации посвящена изучению механизмов развития инфаркта миокарда).

В 1952 году его направили в Сухум на Медико-биологическую станцию АМН СССР. Работал научным сотрудником, зав. лабораторией патологической анатомии, заместителем директора по научной работе. А в 1958 г. был назначен директором ИЭПиТ АМН СССР, став одним из инициаторов и участником преобразования Медико-биологической станции в этот Институт, которым он и руководил до 1992 года. В том же году в Адлере созданный НИИ медицинской приматологии РАМН Лапин возглавлял 21 год. В 2013 году, проработав в общей сложности 55 лет руководителем крупнейшего, практически единого научного центра – сухумский ИЭПиТ и адлерского НИИ медицинской приматологии, Борис Аркадьевич решением Президиума Академии медицинских наук РФ был утвержден научным руководителем адлерского НИИ. И в этом «звании» он проявлял себя самым активным образом до конца жизни.

В 1959 году Б.Лапин защитил докторскую диссертацию, в 1962 году получил звание профессора, затем член-корреспондент, а с 1974 г. – и действительный член Академии медицинских наук СССР. В течение 30 лет являлся председателем Комитета по медико-биологическим исследованиям на приматах при Президиуме АМН. Он – академик Академии естественных наук РФ, действительный член Международной академии астронавтики, действительный член Международной академии наук. Перечислять отечественные и зарубежные научные общества, членом которых являлся Борис Аркадьевич, требует усилий.

Круг его научных интересов был связан с изучением патологии сердечнососудистой системы, коронарной недостаточности и инфаркта миокарда, биологии и сравнительной патологии приматов, экспериментальной онкологии и онковирусологии. Многие результативные исследования Борисом Лапиным проводились совместно с верным спутником жизни (ее, к сожалению, уже нет) профессором Лилитой Яковлевой.

За участие в работах по космической биологии и медицине в составе коллектива Лапин был удостоен премии Правительства РФ. В 2002 году за цикл исследований на обезьянах – государственной премии РФ по науке и технике вместе с коллективом авторов.

Под руководством Бориса Аркадьевича выполнено 37 кандидатских и 18 докторских диссертаций. Он – автор и соавтор 15 монографий и более 750 научных публикаций.

У него много наград: ордена Отечественной войны I и II степеней, орден Ленина, два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак почета», орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден Почета и 17 медалей.

Авторитет Лапина в мировой науке велик, он – основоположник научного направления медицинской приматологии, его исследования заложили фундамент научной школы этого направления. Борис Аркадьевич внес огромный вклад в успешную реализацию совместных российско-американских программ в области космической биологии. Его большой заботой была подготовка научных кадров – многочисленные ученики Лапина возглавляют сегодня научные коллективы в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Его любили за преданность науке, за доброту, обаяние, человеколюбие, умение понять и помочь, за бескорыстность. Джеффри Робертс из США (он выступил на адлерской конференции) сказал, что в ученом мире за Лапиным закрепилось «звание»: прадедушка приматологии.

До последних дней жизни академик Б.Лапин был связан с сухумским ИЭПиТ, опекал абхазских молодых ученых, оказывал методическую помощь.

Борис Аркадьевич Лапин часто повторял: «40 лет я проработал в Абхазии, в Сухуме. Я не могу забыть эти годы, годы большого творческого подъема, во многом поддерживаемого моими абхазскими друзьями и коллегами, годы взаимопонимания, единомыслия. Я не могу забыть жителей Абхазии, их доброе отношение ко мне. Часть моего сердца всегда там».

И мы у нас в Абхазии ценим эти слова Бориса Аркадьевича Лапина, как и весь его огромный плодотворный жизненный путь.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 49Выпуск: 3927Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА