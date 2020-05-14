ИЗБИРАЛИ СУДЕЙ. МНЕНИЯ РАЗОШЛИСЬ

В Парламенте РА

Повестка дня очередного заседания сессии Народного Собрания – Парламента РА изначально была непривычно короткой – всего восемь вопросов, да и эту повестку сократили на один пункт: по объективной причине депутаты не стали рассматривать работу паспортно-визовой службы МВД Республики Абхазия (по итогам проверки депутатской Комиссии).

Депутаты рассматривали два организационных вопроса, которые вызвали большую дискуссию, и в результате тайного голосования на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия избрана Оксана Витальевна Пилия, а Джемал Георгиевич Гогия не прошел на эту же должность, он получил всего лишь одиннадцать депутатских голосов «за» при 19 голосах «против».

Затем были рассмотрены земельные вопросы. Депутаты дали согласие Кабинету Министров РА на перевод небольших земельных участков в различных районах Абхазии (Гулрыпшском, Сухумском, Гагрском, Гудаутском) из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов», и в основном для строительства индивидуальных жилых домов.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 49Выпуск: 3927Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА