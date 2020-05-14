О ВАЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб на рабочей встрече с исполняющим обязанности председателя Пенсионного фонда РА Денисом Гулария обсудил организацию выплат пенсий гражданам Абхазии, а также контроль и надзор за поступлениями страховых взносов и исполнением страхователями их обязанностей. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.

Руководитель Фонда отчитался о финансовых показателях за четыре месяца текущего года: «В Пенсионный фонд на 30 апреля поступило 202 млн 232 тыс. рублей страховых взносов и других платежей за период с января по апрель включительно. В первом квартале года ежемесячные зачисления опережали показатели 2019 года. Однако в апреле ситуация значительно изменилась: поступления составили 47 млн 406 тыс. рублей, тогда как аналогичные показатели 2019 года составили 63 млн 130 тыс. рублей».

По словам Гулария, несмотря на незначительное перевыполнение в первом квартале, из-за выпадения поступлений в апреле и с учётом увеличения с 1 января 2020 года суммы доплат по всем категориям получателей пенсий (в среднем от 1000 до 2000 рублей, в зависимости от категории), ежемесячная финансовая потребность Фонда – 92 млн рублей, что значительно превышает сумму фактических поступлений. Для выполнения пенсионных обязательств перед гражданами в Республиканском бюджете предусмотрена сумма межбюджетного трансферта в размере 137 млн рублей в год. При этом из этой суммы уже освоено 115 млн рублей.

Подводя итоги за четыре месяца, председатель Фонда сообщил, что расходы на выплату пенсий, пособий и доплат составили 341 млн 268 тыс. рублей. Всего получателями пенсий в стране являются 44 685 граждан по 39 категориям, из них 29 069 граждан – получатели пенсий по возрасту. Сумма ежемесячного пенсионного начисления такой категории, с учётом всех доплат, составляет 2500 рублей. Инвалиды детства (до 16 лет и старше) получают 4000 рублей. Общая сумма, необходимая Фонду для реализации социальной политики в сфере пенсионного обеспечения, составляет в год 1 млрд 103 млн 263 тыс. рублей.

Александр Анкваб порекомендовал руководству Фонда усилить процесс администрирования в районах и городах, а также лучше контролировать отчётность.

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл рабочую встречу с заместителем начальника отдела по назначению, перерасчету и выплатам пенсий Управления пенсионного фонда России №2 по Адлерскому району г. Сочи Элисо Гургулия. Об этом сообщается на официальном сайте Кабмина РА.

На встрече речь шла о текущей деятельности отделений ПФ России в Абхазии, о проблемах работы фонда в Абхазии.

«Граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Абхазии и получающих российскую пенсию, на сегодняшний день у нас числится 30 тыс. 719 человек. Некоторым получателям начисление российской пенсии приостановлено в связи с непрохождением процедуры установления факта нахождения в живых (ФНЖ). Таких пенсионеров на сегодня 904. В это количество не вошли граждане, у которых время прохождения регистрации наступало с 1 марта по 31 мая. Для данной категории граждан срок прохождения процедуры продлён до 30 июня включительно. До этого срока пенсии выплачиваются», – сообщила Гургулия.

Элисо Гургулия рассказала также о количестве пунктов приёма и обработки документов в районах, об итогах осуществляемых проверок сведений заявителей на получение пенсии.

По данным отделения ПФ России в Абхазии общее количество граждан, незаконно получивших средства ПФР, составляет свыше 600 человек.

«Проблема возврата незаконно полученных сумм – одна из самых актуальных в деятельности Пенсионного фонда РФ в Абхазии, которая требует тщательной проработки и постоянного контроля. ПФР может перечислять денежные средства по той или иной социальной выплате лицам, утратившим на нее право. К примеру, скончавшимся. Это в свою очередь влечет крупные суммы переплат, которые подлежат обязательному возмещению виновными лицами», – подчеркнула Гургулия.

Общая сумма возмещения переплат, необходимая к возврату в бюджет ПФ России, на сегодня составляет свыше 15 млн. рублей.

Глава Правительства Александр Анкваб отметил, что необходимо предпринимать все меры по выявлению незаконно полученных сумм пенсий и других социальных выплат и возврату переполученных сумм в бюджет ПФР. А для своевременного информирования отделения ПФР в Абхазии о смерти получателя российской пенсии необходимо наладить тесное взаимодействие с местными органами власти, с районными органами записи актов гражданского состояния.

«Такие суммы задолженностей могут влиять на утрату доверия между абхазской стороной и Пенсионным фондом России», – сказал Александр Анкваб.

В завершение совещания Премьер и представитель ПФР в Абхазии Элисо Гургулия обсудили некоторые вопросы технического характера: вопросы организации своевременного инкассирования банкоматов в районах республики в дни начисления пенсии, организации электронного документооборота с отделением ПФР в Сочи и др.

Номер: 49Выпуск: 3927Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс