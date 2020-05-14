ПРИКАЗ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

№ 80

6 апреля 2020 г. г.Сухум

О призыве в мае-июле 2020 г. граждан Республики Абхазия на военную службу и увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву

На основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года № 3498-c-V, «Об обороне» от 4 января 2006 года № 1224-c-XIV и Указа и.о. Президента Республики Абхазия от 26 марта 2020 года №75 «О переносе сроков призыва на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Военному комиссару Республики Абхазия призвать с 1 мая по 31 июля 2020 года на военную службу:

– граждан Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с Законом Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе».

2. Командирам воинских частей и подразделений уволить в запас с военной службы солдат, матросов, сержантов, старшин, срок военной службы которых истек.

3. Приказ довести до отдельных воинских частей, подразделений, учреждений Вооруженных сил Республики Абхазия, Республиканского и районных (городского) военных комиссариатов.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Абхазия, первого заместителя министра обороны.

М.КИШМАРИЯ, министр обороны Республики Абхазия, генерал армии

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№105 7 мая 2020 г. г. Сухум

О призыве в мае-июле 2020 г. граждан Республики Абхазия на военную службу и увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву

На основании Законов Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе» от 6 мая 2014 года № 3498-c-V, «Об обороне» от 4 января 2006 года № 1224-c-XIV и Указа Президента Республики Абхазия от 29 апреля 2020 года №111«О переносе сроков призыва на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Военному комиссару Республики Абхазия призвать с 25 мая по 31 июля 2020 года на военную службу:

– граждан Республики Абхазия в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву в соответствии с Законом Республики Абхазия «О воинской обязанности и военной службе».

2. Командирам воинских частей и подразделений уволить в запас с военной службы солдат, матросов, сержантов, старшин, срок военной службы которых истек.

3. Приказ довести до отдельных воинских частей, подразделений, учреждений Вооруженных сил Республики Абхазия, Республиканского и районных (городского) военных комиссариатов.

4. Признать утратившим силу Приказ министра обороны Республики Абхазия «О призыве в мае-июле 2020 г. граждан Республики Абхазия на военную службу и увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву» № 80 от 6 апреля 2020 года.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Абхазия, первого заместителя министра обороны.

Б.ЦВИЖБА, врио министра обороны Республики Абхазия, генерал-полковник

Номер: 49Выпуск: 3927Рубрика: политикаАвтор: М.КИШМАРИЯ, министр обороны Республики Абхазия, генерал армии, Б.ЦВИЖБА, врио министра обороны Республики Абхазия, генерал-полковник