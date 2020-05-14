НАЗНАЧЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «Об исполняющем обязанности главы Администрации Ткуарчалского района». В Указе говорится:

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Ткуарчалского района Дочия Исидора Шалодиевича».

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О председателе Службы государственной безопасности Республики Абхазия».

В Указе говорится:

«1. Освободить генерал-лейтенанта Маргания Зураба Беслановича от должности Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия в связи с переводом на государственную гражданскую службу.

2. Временное исполнение обязанностей Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия возложить на заместителя Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия генерал-майора Владимира Борисовича Арлан».

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Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания заместителем руководителя Администрации Президента назначен Джансух Эдуардович Нанба.

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о назначении Теймураза Владимировича Хишба министром туризма.

Номер: 49Выпуск: 3927Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс