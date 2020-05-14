Главная
НАЗНАЧЕНИЯ
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «Об исполняющем обязанности главы Администрации Ткуарчалского района». В Указе говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Ткуарчалского района Дочия Исидора Шалодиевича».
***
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ «О председателе Службы государственной безопасности Республики Абхазия».
В Указе говорится:
«1. Освободить генерал-лейтенанта Маргания Зураба Беслановича от должности Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия в связи с переводом на государственную гражданскую службу.
2. Временное исполнение обязанностей Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия возложить на заместителя Председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия генерал-майора Владимира Борисовича Арлан».
***
Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания заместителем руководителя Администрации Президента назначен Джансух Эдуардович Нанба.
***
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о назначении Теймураза Владимировича Хишба министром туризма.
Номер: 49
Выпуск: 3927
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс