КАКИЕ ОТРАСЛИ БИЗНЕСА БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОСТРАДАЛИ ИЗ-ЗА ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИНА

Экспертная оценка ТПП РА

Ситуация в экономике была непростая и до пандемии коронавируса COVID-19, а теперь ухудшилась еще больше. Карантин и режим ЧП прямо или косвенно воздействует на все сферы деятельности, на одни – в большей степени, на другие – в меньшей. При этом наиболее страдает малый и средний бизнес.

Если заняться перечислением всех видов предпринимательской деятельности, остановивших свою деятельность из-за введения карантина, то список окажется достаточно длинным. Кроме продуктов питания и товаров первой необходимости, под запрет в той или иной степени попала почти вся сфера бытовых услуг, развлечения, туризм и торговля общепит.

Серьезные неудобства ощущаются в области транспортных перевозок и логистики, деятельность которых, в силу запрета на пассажирское сообщение как внутри страны, так и за ее пределами, была приостановлена. Введен запрет на использование общественного транспорта и только такси продолжают свою деятельность.

Ситуация в сфере торговли развивается двойственно, спрос наблюдается в основном только на товары продовольственной группы и бытовой химии, непродовольственные виды товаров ушли у покупателей на второй план.

Следует отметить, что аптечный бизнес – это та сфера торговли, спрос на которую востребован при любой ситуации. Работа данного сегмента продолжается в более усиленном режиме. Поэтому аптекари меньше всего пострадали.

Многие предприятия пытаются делать ставки на онлайн-продажи, в данной ситуации это стало для многих способом избежать наибольших издержек.

Ситуация с предприятиями торговли еще усугублена и тем, что в связи с ограничениями с российской стороны таможенную границу может пересекать только транспорт грузоподъемностью 3,5 тонны. Грузоперевозки, осуществляющиеся транспортом меньшей грузоподъёмности – приостановлены. Это значит, что в основном данные ограничения окажут негативное воздействие на представителей мелкого бизнеса и на физические лица.

Работа туристической сферы и сферы услуг вообще сведена на нет. Весна в самом разгаре, это время, когда подготовка к сезону должна идти активно. И если вовремя не начать подготовку, даже после снятия ограничений, связанных с режимом ЧП, мы можем оказаться неподготовленными к сезону.

В зоне риска также предприятия общественного питания: многие из них приостановили деятельность, другие работают только на доставку, но и здесь спрос невелик.

На самом деле, проще перечислить отрасли, продолжающие работать на текущий момент – продуктовые магазины, оптовая торговля пищевыми продуктами, аптеки, медицинские учреждения, торговля некоторыми видами сельхозтоваров, услуги частного транспорта, АЗС, сервисы доставки и онлайн-торговля и ряд других направлений, связанных с обеспечением жизнедеятельности.

Эксперты палаты пообщались с председателем НП «Союз транспортников Абхазии» Георгием Ачба с целью выяснить, как отразился карантин в период ЧП в стране на его деятельности.

По словам Ачба, заказы снизились на 80%. Он также считает, что пандемия коронавируса COVID-19 повлияет на туристический сезон-2020 – курортный сезон начнется с задержкой на один месяц и продлится до глубокой осени, но при этом показатели его будут достаточно высокими.

По мнению Георгия Ачба, государство должно поддержать предпринимателей в столь сложный для экономики период, обеспечив беспроцентными кредитами и отсрочкой налоговых платежей на полгода.

Он также выразил благодарность руководству ТПП РА, которое делает все возможное, чтобы помочь бизнесу Абхазии через официальные заявления и обращения в адрес правительства по принятию мер поддержки, не выделяя отдельные сферы экономической деятельности.

По сути, осуществить анализ показателей отраслей экономики пока не представляется возможным, но уже можно сделать вывод, что многие предприятия малого и среднего бизнеса из кризиса могут не выйти, либо их реабилитация будет длительной.

Сегодня как никогда бизнесу необходима поддержка, ведь вовремя оказанная помощь поможет ему более усиленными темпами выйти из сложившегося кризиса. Будем надеяться, что в скором времени карантин будет снят, поэтому уже сегодня нужно думать, какие шаги следует предпринять, чтобы бизнес снова был на плаву.

Пресс-служба ТПП РА

Номер: 50Выпуск: 3928Рубрика: экономикаАвтор: Пресс-служба ТПП РА