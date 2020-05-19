«МЫ ОБЯЗАНЫ СОБЛЮДАТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ»

Здоровье

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике Абхазия на данный момент находится под контролем Министерства здравоохранения и оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, однако если население не будет вести себя в соответствии со всеми нормами карантина, в частности, перестанет носить защитные маски в общественных местах, то обстановка может усугубиться. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

«В первую очередь нарушают самоизоляцию наши граждане, заезжающие в республику, возвращающиеся на летний период в свои дома, по месту жительства. Отследить их нахождение все 14 дней государственная санитарно-эпидемиологическая служба не может. Естественно, мы им отзваниваемся, спрашиваем об их состоянии здоровья.

В настоящий период в виду того, что в Российской Федерации много легких случаев заболевания, у детей нередко проявляется бессимптомное носительство, о чем свидетельствует также статистика Китая и Италии. Поэтому если мы будем уважать друг друга и наших старших, для которых это заболевание очень серьезно, мы обязаны соблюдать масочный режим», – подчеркнула Людмила Скорик.

По словам главного санитарного врача, несмотря на то что руководство республики приняло ряд послабляющих мер, в частности, получено разрешение на работу уличных кафе и ресторанов, запуск общественного транспорта (который должен также соблюдать ряд санитарных требований), население не должно расслабляться и проводить массовые общественные мероприятия, тесно общаться (разговаривать на близком расстоянии и обниматься).

«Мы должны привыкать с вами жить в новых условиях. Эти условия будут продолжаться до того момента, пока не будет произведена специфическая вакцина, ведь на данный момент лечение от коронавирусной инфекции симптоматическое», – заключила Людмила Скорик.

Пресс-служба Министерства здравоохранения РА

Номер: 50Выпуск: 3928Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Министерства здравоохранения РА