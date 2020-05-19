НЕОБХОДИМА ТРАНСЛЯЦИЯ АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Беседа с этнологом Мариной Барцыц: как сохранить Апсуара, традиционные абхазские обычаи, наш родной язык

– Марина, сегодня все чаще говорят о том, что человечество вступило в новую эпоху своего развития, в эпоху глобализации. Глобализация – это процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. Взаимопроникновение экономик и культур не всегда бывает благом для народов (особенно для малых): оно приводит к навязыванию определенного образа жизни, стереотипа поведения, который часто идет в противоречие с национальными традициями. Безусловно, глобализация влияет на культуру и традиции абхазского народа. Часто мы беспокоимся о том, что под влиянием чужой культуры мы можем потерять свою собственную культуру. Как, по вашему мнению, сохранить уникальность и идентичность абхазской культуры в мире глобализации? Как у наших предков, прошедших через многочисленные сложности и испытания, получилось сохранить свою культуру, обычаи, традиции, язык?

– Когда мы говорим о необходимости сохранения абхазской культуры, абхазской идентичности, это не означает, что мы должны сохранить абхаза времён царя Леона. Абхазы были известны миру и 2000 лет тому назад, и все эти века представители абхазской национальности преображались. Это естественный процесс для любого этноса. Народ должен трансформироваться под влиянием нового времени, при этом его этнический стержень должен оставаться неизменным. К примеру, географическое расположение, климат Абхазии, как и различные религии, и древние цивилизации, которые приходили к нам, влияли на наше мировоззрение и мировосприятие, ценности, духовные и материальные (жилище, пища одежда). В целом, несмотря на перипетии истории, влияние разных культур и контакты с разными цивилизациями мы всегда оставались абхазами и сохранили свое лицо.

Имея такое богатое прошлое, наш народ обладает огромным жизненным опытом, который мы и сегодня должны использовать для развития нашего государства. Приведу аналогию с деревом. Чем глубже корни у дерева, тем выше его крона. В этом и есть сила дерева: укорененность в прошлом – в истории и устремление вверх – в будущее. Если в один день мы решим начать поливать дерево кипятком и обрубать его со всех сторон, в том числе и корни, дерево долго не протянет, оно высохнет или просто упадет от первого урагана. То же самое может произойти и с любым народом, который не сохранит свою культуру, откажется от языка, своих ценностей и убеждений, забудет своих национальных героев или методы жизнеобеспечения именно в этой географической среде. Кстати, гибель сегодня на наших глазах абхазских сел – это угроза национальной безопасности не только в вопросах жизнеобеспечения, но и всех сторон культуры в целом, да и демографии тоже.

В истории всего лишь единичные случаи, когда целые народы были целенаправленно поголовно вырезаны (например, тасманийцы). Как правило, они погибали уже после завоеваний или другой формы ослабления, растворяясь в других народах. Что стало с убыхским народом, который пользовался славой храброго, воинственного народа? Убыхи после гибели в военных сражениях и насильственного изгнания, оказавшись на чужбине, не поставили перед собой задачи сохранить свой язык и культуру, они думали только о физическом выживании. Это и привело к исчезновению целого народа. Они не были истреблены поголовно. После насильственного изгнания на чужбине оказалось несколько десятков тысяч убыхов, но они ассимилировались с другими народами, в том числе и с родственными адыгами и абхазами тоже. Поэтому важно понимать, что культура народа закодирована в языке, системе ценностей, мировосприятии, в ритуалах и обрядовой практике. Не стало убыхского народа, в тот день, когда его представители отказались от своего языка и начали говорить с собственными детьми на чужом языке, как делаем это, к сожалению, сегодня мы – абхазы у себя, в своей собственной независимой стране. Это и было убийством собственного народа уже без единого выстрела!

Что такое культура и традиции? Как минимум это то, что мы с вами считаем ценным. Абхазы – это традиционалистский народ. У нас много традиций, идущих с древнейших времён. Если мы праздник «Ажьырныщъа» считаем ценным, то он становится традиционным. В тот день, когда мы скажем, что этот праздник нам не нужен, он перестанет быть традиционным абхазским праздником, и один из корней нашего дерева умрет. Умрет язык, перестанем соблюдать традиции, абхазский этикет – не станет и самого этноса. Есть ли такая национальность, как космополит, то есть гражданин мира? Кто этот человек? Откуда он пришёл? Какое у него прошлое? Какие у него ценности? Если человек не знает, откуда он, тогда он не знает и того, куда идёт, зачем он в этом мире.

Наряду с многочисленными попытками отнять, завоевать наши земли, ситуация усугублялась тем, что Абхазия часто оказывалась между конфликтующими великими державами, как между молотом и наковальней. Здесь решались и судьбы мира, на нашей территории сталкивались великие империи. Даже, например, в сегодняшнем противостоянии между Россией и Америкой Абхазия опять оказывается в таком же положении, как и много веков тому назад. Оказавшись в сложном положении, мы всегда становились закаленными. Более того, закаленными мы выходили и из-под обломков разрушавшихся империй. Рушится Римская империя – появляется Абхазское царство. Абхазский народ мог уйти в историю, погибнуть в ходе Русско-кавказской войны, когда 80% населения было насильственно выселено, а оставшиеся были объявлены «виновным народом» с поражением в правах. Не то чтобы думать о культуре, у нас стоял вопрос о физическом выживании. И вдруг мы выходим из этого смертельного кризиса, имея собственное государство после развала Российской империи в 1917 году. Были свои плюсы, но и сильнейшие ассимиляционные процессы в советский период. Но не смотря на все трудности и то, что нас на своей Родине довели уже до 17% от общего населения, в конце ХХ века после развала Советской империи мы имеем свое государство. Правда, в отличие от большинства других постсоветских государств, мы не получили его даром. Нам пришлось опять выкупать его кровью. И мы сумели отстоять свободу и независимость своей страны в войне. Как все это стало возможным? Мы знаем формулы выживания. Мы всегда помнили своё: свое прошлое, традиции, в том числе и военные, свою цель, свою задачу, свои интересы, мы никогда не отказывались от собственной культуры. Все это говорит о том, что у нас имеется огромный опыт государственности.

– Сегодня мы во многом проигрываем нашим предкам. Что мы делаем не так?

– Давайте прежде поразмышляем над тем, чем наши предки отличались от нас? Что они умели, чего мы сегодня не умеем? И мы найдём много интересных ответов на свои вопросы. Мы были бесписьменным, сравнительно немногочисленным народом, но при этом прекрасно знали прошлое, собственную историю и культуру. Например, мой отец рассказывал историю одного нашего предка, который жил в конце XVIII – XIX веков – Джьалыи-ипа Джьамырды, о котором слагали и песни. И отец рассказывал о нем так, будто бы он жил совсем недавно, показывал места его сражений и подвигов. Это говорит о том, что наши отцы и деды хорошо знали историю: семьи, фамилии, рода, народа, историю своей страны и государства в целом. Проблема нынешнего поколения заключается в том, что оно плохо знакомо с собственной историей. И мы, учёные, чиновники, виноваты перед ним, что, живя в независимом государстве, не создаем нужные учебники…

Мне кажется, мы стали забывать очень ценные для нас вещи, которыми пользовались наши мудрые предки. Многим кажется, что государство нам нужно для того, чтобы прокормить нас сыто. Бывает, что и в колонии можно быть сытым, но что за жизнь в рабстве и несвободе?! Свобода и независимость – это, прежде всего, ответственность. Строительство государства – это дорогое удовольствие, это ответственность. При строительстве государства управляющие им люди должны думать о судьбах людей и быть на высочайшем уровне, чтобы пройти через все сложности и испытания. И главное – не забыть, для чего оно нужно – независимое государство.

Мы должны знать, что дать молодому поколению Абхазии. И трансляция культуры должна стоять на первом месте, она не должна прерываться. Из поколения в поколение должны передаваться культура, традиции, язык, история, код нации. Мы же от родителей получаем не только гены ДНК, какой-то характер, темперамент, внешние данные, мы должны получить наработанный веками огромный пласт культуры и знаний.

Чем больше мы будем знать своё прошлое, традиции, язык, тем больше мы сможем сохранить свою культуру, идентичность и быть успешными. Чем выше будет наше самосознание, тем устойчивее и надежнее будет наше будущее. Пусть даже нас не понимают в мире, главное, чтобы мы понимали мир!

Важно передать детям достоверные факты истории, побед и скорбных дат. Например, если говорить о так называемом «махаджирстве», молодое поколение до сих пор думает, что многие абхазы переселились в Турцию якобы потому, что они поверили обещаниям лживых дворян о манне небесной, огромных тыквах и т.п. Возможно, обманули какого-нибудь забитого пастуха, который никогда на народном собрании не был. С Турцией нас связывали и тесные торговые отношения. Абхазы всегда ездили запросто в Турцию, попадая туда не только на лодках, но даже на плотах, а до турецкого Батума можно было доехать верхом на коне. Я это говорю к тому, чтобы напомнить о пагубности продолжать учить детей версиям завоевателей.

И еще, сохранение и развитие культуры – это не только ее трансляция детям и их обучение. Это то, что должно окружать и сопровождать нас в течение всей жизни. И Апсуара надо учиться всю жизнь, а может, и не хватить жизни, чтобы освоить ее.

В чем вообще смысл жизни для любого человека? Как к этому понятию относились наши предки? Родился человек и он как минимум должен был познать себя. Кто он? Зачем он здесь? Родился абхазский мужчина, и он должен был знать свой фольклор, культуру, психологию, темперамент. Чем он занимался в возрасте 20 лет? Он пытался познать самого себя во всех сферах жизни. Это называется «хьыёрацара» – походом за славой. Как в скандинавских сагах, он шёл в походы – «6ъылара дцон», пытаясь таким образом понять, кто он, что может, что из себя представляет; научиться преодолевать страх, контролировать собственные эмоции, понять людей и мир. Закаляя себя в походах и сражениях, он познавал в том числе и себя в этом мире. А для чего ему это нужно было? Чтобы понять, как дальше жить. Если мы как этнос не познаем себя (сильные и слабые стороны, в том числе и свои ошибки и даже грехи), то нас может ожидать печальная участь.

Мальчик должен был знать семь поколений своего генеалогического древа. Откуда абхазы знали, что через семь поколений меняется ДНК? Что у них одна в чем-то общая судьба, характер. У нас вообще мужская культура, у нас фамилии передаются по мужской линии, и не только – и право собственности, и недвижимость и т.д. Кавказец, абхаз – это профессиональный воин. Мы никогда не были многочисленным народом, поэтому мы должны были быть воинами, профессионально и поголовно.

Культура всегда предполагает излишество. Так и не стоит отказываться от кажущихся излишеств, которые завтра могут стать спасительными. Это формула выживания любого народа. При этом традиционализм совсем не означает отказ от нового. Это умение примирить старое с новым. Наша задача – сохранить свою идентичность в эпоху глобализации. При этом мы должны быть современны миру, не потеряв себя в этом технологичном меняющемся мире.

(Окончание в следующем номере)

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 50Выпуск: 3928Рубрика: обществоАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ