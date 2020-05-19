НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание с министрами здравоохранения и по чрезвычайным ситуациям Тамазом Цахнакия и Львом Квициния.

Обсуждались вопросы реализации мер по защите населения от коронавирусной инфекции, соблюдения пунктов, предусмотренных Распоряжением Президента от 14 мая 2020 года, и рекомендаций Координационного и оперативного штабов при Минздраве республики.

Глава МЧС сообщил, что медицинское управление Министерства осуществляет задачи по охране госграниц совместно с другими профильными ведомствами.

«14 мая сотрудники МЧС возобновили службу на КПП «Псоу». В их обязанности входят мониторинг температуры тела граждан, пересекающих границу, сбор и обработка сопутствующей информации с последующей её передачей по линии Минздрава и МВД РА», – сообщил Квициния.

По его словам, с 14 по 17 мая государственную границу по реке Псоу в общей сложности пересекли 453 человека: граждане Республики Абхазия –188 человек (в том числе курсанты из Абхазии, обучающиеся в вузах России); военнослужащие Российской Федерации – 53 человека; водители транспортных средств, попадающие под категорию, ранее утвержденную Правительством РА, – 212 человек.

Александр Анкваб поручил провести в зависимости от запросов местных властей и по согласованию с районными администрациями поэтапную дезинфекцию учреждений в районах Абхазии.

Министр здравоохранения рассказал о динамике показателей здоровья находящихся на лечении от коронавирсной инфекции граждан, о соблюдении норм карантина курсантами, пребывающими в пансионате «Айтар».

Тамаз Цахнакия доложил, что все ЛПУ работают в режиме экстренного приёма граждан и оказания соответствующей помощи. При учреждениях не прекратили приём в отделениях ургентной абдоминальной хирургии, кардиологических и других отделениях по оказанию срочной помощи больным.

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с и.о. главы города Сухума Бесланом Эшба.

Эшба доложил о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и режиме работы объектов общественного питания в столице.

По его словам, службы города осуществляют контроль за деятельностью предпринимателей сферы общепита, проводятся проверки совместно с санитарной службой города.

Он сообщил, что всего в столице около 100 объектов общественного питания, некоторые из них пока не в полном объеме возобновили свою работу и продолжают обслуживать клиентов только в рамках услуг по доставке заказа.

Премьер-министр затронул также вопросы работы общественного транспорта и соблюдения санитарных норм при пользовании маршрутным такси, которым разрешено приступить к работе с 19 апреля согласно изданному акту и.о. главы столицы.

И.о. главы города сообщил, что с водителями городского транспорта проводится инструктаж, они обеспечены дезинфекционными средствами и обязаны осуществлять перевозку граждан в защитных масках и при условии заполнения автосредства не более чем на 50 процентов.

В Администрации города прорабатывается вопрос оказания помощи перевозчикам в регулярной дезинфекции пассажирского транспорта.

Глава Правительства рекомендовал усилить меры контроля и дисциплину в подведомственных учреждениях Администрации города.

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О РАБОТЕ БАНКОВ С КЛИЕНТАМИ

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с председателем Национального банка Республики Абхазия Бесланом Барателиа по некоторым вопросам ситуации в банковской сфере.

Председатель Нацбанка страны рассказал о положении дел в банковской системе республики при сложившихся факторах угрозы экономической безопасности, о ликвидности в банках Абхазии, о показателях снятия наличностей в разрезе районов, сроках пенсионных начислений и пр.

Глава Правительства приступил к обсуждению процесса начисления пенсий её получателям. При общем объеме пенсионных начислений в Сухуме 130 млн рублей менее чем за сутки получено наличными свыше 50 млн рублей.

Барателиа отметил, что банкам Абхазии Нацбанком предоставлена возможность самостоятельно принимать решения по той или иной заявке об отсрочке погашения кредита без обращения в наблюдательный совет Нацбанка.

Номер: 50Выпуск: 3928Рубрика: политикаАвтор: Управление пресс-службы и информации