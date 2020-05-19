НАЗНАЧЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания представил коллективу Администрации Ткуарчалского района и. о. главы Исидора Дочия.

«Все помнят заслуги ткуарчалцев в новейшей истории Абхазии. К сожалению, государство ещё не сумело решить все проблемы района и её жителей. Мы будем уделять особое внимание Ткуарчалу и ткуарчалцам. Новое руководство района в первую очередь должно создать атмосферу доверия друг к другу, разобщённость мешает развиваться стране. Надо отходить от тяжелого наследия прошлого. Мы – один народ, вместе должны строить наше государство, и в решении кадровых вопросов мы придерживаемся этого принципа», – сказал Аслан Бжания.

По окончании представления Президент продолжил рабочую встречу с руководством и сотрудниками Администрации Ткуарчалского района, с представители сёл Ткуарчалского района.

В рамках встречи участники обсудили с главой государства актуальные вопросы социального характера, вопросы развития района и др.

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На встрече с активом Гулрыпшского района Президент Абхазии Аслан Бжания сообщил о решении оставить главой Администрации действующего главу района Аслана Барателия.

Аслан Бжания отметил, что в Гулрыпшском районе традиционно жили в дружбе и согласии представители многих национальностей. Глава государства рассказал о социально-экономическом положении в стране и ознакомил с ближайшими планами руководства. По словам Президента, учитывая трудности, которые испытывает сельское хозяйство, в том числе и в связи с пандемией коронавируса, руководство страны окажет возможную помощь аграриям района.

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Указом Президента Аслана Бжания заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия назначен Роберт Киут.

Другим Указом главы государства Роберт Киут назначен временно исполняющим обязанности председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

Сегодня Президент РА Аслан Бжания представил Роберта Киут личному составу Службы государственной безопасности.

Номер: 50Выпуск: 3928Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс