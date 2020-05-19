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МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания 14 мая подписал соответствующее Распоряжение
На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях защиты жизни и здоровья граждан:
1. Продлить до 1 июня 2020 года работу продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах в соответствии с графиком и в порядке, определяемом главами администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой с обязательным использованием продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки).
Санитарно-эпидемиологическим службам систематически организовывать проведение профилактической дезинфекции территорий продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков.
2. Запретить проведение массовых, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий на территории Республики Абхазия до 1 июня 2020 года.
3. Запретить проведение в Республике Абхазия свадебных, торжественных и иных мероприятий до 1 июня 2020 года.
Приостановить на указанный период деятельность свадебных и иных торжественных залов, в том числе ресторанов и других объектов общественного питания для целей, указанных в настоящем пункте.
4. Запретить туристскую и экскурсионную деятельность на территории Республики Абхазия до 1 июня 2020 года.
Приостановить на указанный период деятельность объектов посещения туристами и экскурсантами.
5. Запретить до 1 июня 2020 года бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, санаториях, домах отдыха, гостевых домах и иных местах размещения.
6. Ограничить до 1 июня 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением:
– работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Объединенной российской военной базы;
– водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки;
– машинистов грузовых поездов.
Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия совместно с Министерством здравоохранения Республики Абхазия и Министерством внутренних дел Республики Абхазия организовать до 1 июня 2020 года круглосуточное дежурство в пунктах пропуска через абхазо-российскую государственную границу медицинской бригады.
7. Обеспечить изоляцию граждан на срок 14 дней со дня прибытия в Республику Абхазия из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Министерству иностранных дел Республики Абхазия информировать Министерство внутренних дел Республики Абхазия о лицах, получивших свидетельство на возвращение.
8. Запретить до 1 июня 2020 года деятельность магазинов беспошлинной торговли (дьюти-фри) на абхазо-российской государственной границе.
9. Возобновить с 15 мая 2020 года работу объектов общественного питания с расстановкой столов с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) с обязательным использованием обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки), за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящего Распоряжения.
10. Возобновить с 15 мая 2020 года междугородные пассажирские перевозки.
11. Запретить до 1 июня 2020 года работу спортивных залов, СПА-салонов, саун, массажных салонов.
12. Запретить до 1 июня 2020 года работу по оказанию стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.
13. Запретить до 1 июня 2020 года деятельность учреждений культуры (театры, музеи, культурные центры, дома культуры, концертные залы и историко-культурные заповедники).
14. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций до 1 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
Рекомендовать руководителям частных учреждений, предприятий и организаций до 1 июня 2020 года освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста, от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.
15. Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждений, предприятий и организаций запретить направление в зарубежные служебные командировки работников указанных органов, учреждений, предприятий и организаций до 1 июня 2020 года.
16. Запретить деятельность детских дошкольных учреждений до 1 июня 2020 года.
17. Отменить занятия в школьных образовательных учреждениях в текущем учебном году, за исключением проведения выпускных экзаменов в 11 классах с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
18. Отменить занятия в Абхазском государственном университете, Сухумском открытом институте, а также в средне-профессиональных образовательных учреждениях Республики Абхазия в текущем учебном году, за исключением проведения экзаменов и защиты дипломных (квалификационных) работ в соответствии с графиком, устанавливаемым указанными учреждениями, с соблюдением соответствующих санитарно-эпидемиологических требований.
19. Запретить деятельность образовательных кружков, спортивных школ, танцевальных и репетиционных залов (секций) до 1 июня 2020 года.
20. Определить уполномоченными органами, ответственными за реализацию настоящего Распоряжения:
– главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 1 Распоряжения;
– Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 2 и 3 Распоряжения;
– Министерство туризма Республики Абхазия – по реализации пунктов 4 и 5 Распоряжения;
– Служба государственной безопасности Республики Абхазия – по реализации части 1 пункта 6 Распоряжения;
– Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия – по реализации части 2 пункта 6 Распоряжения;
– Министерство здравоохранения Республики Абхазия; Министерство внутренних дел Республики Абхазия; главы администраций районов – по реализации пункта 7 Распоряжения;
– Государственный таможенный комитет Республики Абхазия – по реализации пункта 8 Распоряжения;
– главы администраций г. Сухум и районов; Министерство внутренних дел Республики Абхазия – по реализации пунктов 9, 11 и 12 Распоряжения;
– Министерство культуры Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 13 Распоряжения;
– Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия; главы администраций г. Сухум и районов – по реализации пункта 14 Распоряжения;
– Министерство финансов Республики Абхазия – по реализации пункта 15 Распоряжения;
– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия – по реализации пунктов 16–19 Распоряжения.
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 14 мая 2020 года, № 205-рп
Номер: 50
Выпуск: 3928
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия