ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии со cт. 22 Закона Республики Абхазия от 2 ноября 2005 года № 1165-c-XIV «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» принято решение о предстоящем исключении следующих недействующих юридических лиц:

1. ООО СП «Российско-абхазская инвестиционная компания «Алахара» – ОГРН 106РА000335;

2. ООО «Лира» – ОГРН 113РА000137;

3. ООО «Профи» – ОГРН 113РА 000136.

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Срок направления заявлений недействующими юридическими лицами, кредиторами и иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего юридического лица из Единого государственного реестра юридических лиц, – 3 месяца со дня опубликования данного сообщения. Заявления направляются в Министерство юстиции Республики Абхазия по адресу: г. Сухум, ул. Званба, 9.

Номер: 51Выпуск: 3929Рубрика: обществоАвтор: Министерство юстиции РА