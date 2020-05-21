КАБАНЫ ВИТТО И КОЗЫ ЛАМЩАЦА

Современная басня

(Продолжение. Начало в № 50.)

– Что делаете? Даже не спрашиваете ни о чем? – возмущенно спросил Витто, который, услышав голоса, оторвался от телевизора и вышел на балкон.

– Синьор Витто, ты когда-нибудь спускался в подвал нашей многоэтажки, и не бил тебе в нос запах плесени? Этот гипс, что я привез, от сырости, он её убивает и влагу высушивает, словно солнце из вывешенного на веревке стиранного белья. Смотри, дед, свой телевизор, возможно, сегодня Берлускони сложит свои полномочия из-за дела, связанного с одной женщиной, – сказал Андриано. Витто быстро вернулся в комнату. Он состоял в партии Берлускони, всегда отдавал ему свой голос, отдавал ему и свою душу. «Чего же не угомонится этот 80-летний, и даже постарше?» – пробормотал про себя.

Спрятав свои мешки, Андриано и его дружки исчезли.

Ламщац Ламщиа гостей своих проводил до ворот, благословил на удачную дорогу в город, предупредив при этом, чтобы в пути были осторожны.

Прошёл месяц, может быть, и больше. Природа задышала весной, зеленью покрылись склоны гор. Ламщац каждый раз радовался такой смене времён года.

В один из вечеров козы Ламщаца вернулись домой с приплюснутыми боками, но какие-то непонятно бодрые. Такими он их никогда не видел. Обычно они приходили с надутыми, как мяч, животами и особой прыти к концу дня не проявляли. У коз и козлов, и даже у вожака, сегодня необычно блестели глаза, свисавшие, как аджинджух, их бороды были густыми и при дуновении ветра «гуляли» по сторонам. И что было еще удивительней: маленькие козочки с особым любопытством обнюхивали и обхаживали своих родителей. Но сейчас это было не ко времени, отведенного им природой. Когда Ламщац открыл сплетенную из рододендрона калитку, изголодавшиеся по материнскому молоку двухмесячные и совсем маленькие козлятки ринулись к вымям матерей. Но в тот же миг они стали отскакивать, фыркая носами. У пятигодовалого козла-вожака, чесавшего о забор свой бок, видимо, вдруг «проснулся» мозг: «Что это старый хрыч запирает нас еженощно в этом вонючем балагане (будто виновниками вони были не сами козы), мы не заслуживаем такого положения! Без пастуха кормимся, для нас нет границ, идем куда захотим, туда, где есть хороший корм. От козьего целебного молока и сыра сколько он зарабатывает?! Кто считал? Я разве не заслуживаю места в отдельном строении, а не со всеми в одном помещении? Ведь я еще в мужской силе, потомство произвожу, козочек покрываю… а он продает их, режет, когда захочет, никого не спрашивая.

И кто знает, какие еще отрицательные мысли рождались в голове козла, но неожиданно он разогнался и пошёл на Ламщаца, чтобы ударить его ниже пояса. Чудом Ламщац смог увернуться от козла и податься в сторону. А козёл, бежавший на определенную цель, не удержался, и по инерции продолжая бег, врезался рогами в забор и там застрял. Он не знал, что делать дальше. Ламщац не захотел помочь обидчику. «Пускай подумает, на кого вздумал кидаться!», – сказал он вслух.

Ламщац никогда не наблюдал такого поведения за козами, а может, и его предки не наблюдали. Что с ними случилось? Ламщац поклонялся различным божествам. Подумал, что весь этот переполох происходит из-за того, что прогневил покровителя коз, вовремя не провел положенного обряда… И он пообещал божеству всё сделать сейчас же.

Взял восковую свечу, сильно придавил её конец к дубовой коробке, на которой висела скрипучая дверь, и зажег. Свеча не быстро, но зажглась и дальше весело и долго горела. Ламщац вслух и достаточно громко произнёс необходимую молитву. Затем стал пристально глядеть на коз. Но ничего не менялось. Козлята опять кидались к вымям мамаш, а они даже отшвыривали их от себя рогами. Годовалый молодняк с только что появившимися рожками, не говоря о тех, что постарше, бились головами о столбы, на которых стояли крытые загоны, норовя скинуть их в откос.

Может быть, в этот день, может, на следующий день или неделей, месяцем позже Витто Граффити в стоявшем в центре его маленького городка храме внимательно, не пропуская ни единого слова, слушал проповедь священника. Витто не из тех, кто абсолютно безгрешен, и если даже не был он напрямую связан с мафией, то находился в ее тени. Поэтому, когда годы побежали один за другим к концу его жизни, он захотел, как обычно сбрасывают свою огрубевшую старую кору деревья, сбросить свои небольшие грешки и чистеньким отправиться в свой последний путь. И откуда было ему знать, что в маленьком его родном городке «кружила» полиция с собаками, обученными распознавать запах наркотиков. Внук с дружками опередил полицию. Спрятанный ими в подвале «груз» они потащили к подножию горы и, быстро закопав его там, затаились в своих домах.

(Окончание в следующем номере)

Борис КАДЖАЯ

(Газета «Апсны», №85 за 30 декабря 2019 года)

Перевела с абхазского языка Заира ЦВИЖБА

Номер: 51Выпуск: 3929Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА