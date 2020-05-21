НЕОБХОДИМА ТРАНСЛЯЦИЯ АБХАЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Беседа с этнологом Мариной Барцыц: как сохранить Апсуара, традиционные абхазские обычаи, наш родной язык

(Окончание. Начало в № 50)

– Как это делать?

– Необходимо знать своё прошлое. Наша культура должна развиваться, не потеряв своей сути. Как ее транслировать? Это должно начинаться с самого детства, через воспитание и даже с самих ее методов. Для этого ребёнку нужно обеспечить традиционную систему воспитания, которая предполагает ненасильственное, мирное, вольное воспитание, чтобы он вырос с чувством собственного достоинства. Ребенка никогда нельзя было прессовать, ломать, нельзя кричать на него и тем более поднимать на него руку. Унижая, мы не смогли бы воспитать человека, будущего воина с достоинством. Наши предки наказывали детей неласковостью. Мама вдруг переставала быть ласковой. Наказывали также угрозой наказания. (Если ребёнок вёл себя плохо, то мать грозилась все рассказать отцу). Посмотрите историю уголовного права Абхазии, у нас вы практически не найдёте садистских преступлений. Культура этот вопрос давно решила, потому что ребенка старались воспитывать опосредованно, не понукая, чаще хвалили, чем ругали. До переходного возраста он купался в любви старших, ощущал себя солнцем, царем. Скажите, разве эти методы воспитания устарели или несовременны?! Или можем привести в пример традиционную экологическую культуру абхазов и т.д.

Мы сегодня ведём себя как чужаки, будто бы мы не хозяева Абхазии. Даже наши чиновники, выступая по телевидению, часто употребляют в своей речи выражения: «эта земля», «эта страна», как будто их призвали править вражеской территорией. Они должны служить своему народу, своей стране. Нашему обществу необходимо вернуть ощущение того, что мы хозяева Абхазии. Быть хозяином – это ответственность. Если это мой дом, то я буду знать его историю и традиции и любить. Возвращение к себе, возвращение к тому, чтобы быть хозяевами, владение собственным языком, собственной культурой, собственными кодами – вот что необходимо передать будущим поколениям. Вот для чего нам нужно государство! А сегодня выросло целое поколение, у которого нет чувства гордости за собственную культуру, им нечего будет дать детям, даже их родители были отчуждены от собственной истории и культуры, от всего своего. Сегодня важно не только обеспечить трансляцию культуры, но и сохранить связь поколений, связь времён. В доме, как раньше, уже практически нет старшего поколения, которое занималось воспитанием детей. А когда-то семья состояла из трех, даже четырех поколений носителей культуры. То есть транслировать культуру и историю нам должны уже помогать учебные пособия, например, «История культуры абхазского народа», где будет материал и о духовной культуре, и о религиозно-этической системе Апсуара, и о многом другом. Этот предмет должны проходить в школах и вузах страны.

И еще: сохранение и развитие культуры – это не только ее трансляция детям и их обучение. Это то, что сопровождает нас в течение всей жизни.

Если бы мы каждый раз отказывались от своей культуры и языка, или хотя бы одно поколение решилось бы на это, нас уже не было бы. В таком случае мы давно ассимилировались бы и погибли бы, растворившись в любом другом народе.

Наши предки всегда знали несколько языков. Но никогда не было проблемы не владения своим собственным языком, как нам приходится наблюдать в XXI веке. Но еще остается шанс выправить это.

Мы и сегодня можем быть современными, то есть соответствовать времени, сохранять лицо. Если мир ушёл в информационные технологии, давайте и мы наши учебники начнём создавать в электронном варианте. Есть новые носители информации, мы должны туда вкладывать свой материал, и таким способом решить проблему трансляции культуры. Географию Дальнего Востока наши дети знают со школы, а вот географию родного села, как называется та или иная речка, как ни странно, они не знают. Человек должен ощущать собственное пространство, географию страны, а также знать, почему эта речка носит именно это название или почему его фамилия звучит именно так. Обидно, что многие мои студенты сегодня не могут назвать имена дедушек, прадедушек, то есть не знают своих предков. Дошли и до того, что мы, как «иваны, родства непомнящие», вопреки собственной традиции начали называть детей именами отцов и дедушек, но это был нонсенс для нашей культуры!

Абхазская культура на многие жизненные вопросы уже давно дала ответы, а мы умудряемся порой не принимать и не понимать их. Мы начали проводить похороны в виде свадеб, а когда сидим на свадьбах, наоборот, прежде чем выпить за молодожёнов, поднимаем тосты за ушедших. Мы и в архитектуре не используем нашу культуру. Наши дома должны смотреть в сторону юго-востока. Обязательно должны быть балконы, так как у нас влажный климат, и они сохраняют дома от сырости. Мы даже могильные памятники устанавливаем неправильно, и чтобы поклониться ушедшему, нынешние архитекторы заставляют нас обходить могилы – «акъыхшара». А это нельзя было делать категорически (7асым -табу9, если и делали, то как наказание убийцы, обводя его вокруг могилы убитого им человека, что было равносильно смерти. Кстати, культура смерти у абхазов была очень глубоко разработана, подобна египтянам или тибетской культуре. Мы забываем очень многое из того, в чем абхазы специализировались. Забываем жизненно важные вопросы, на которые уже давно имели ответы.

Подобно народам с процветающей ныне традиционалистской культурой, например, японской, нам необходимо бережно относятся к собственной культуре и традициям. Если даже сегодня какая-то технология или опыт нам не нужны, от него не стоит отказываться, его можно отложить на время. Это же опыт тысячелетий и многих поколений, который может понадобиться в любой сложной и критической ситуации и возможно спасет нас, как спасал и помогал нам не единожды.

Беседовала Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 51Выпуск: 3929Рубрика: обществоАвтор: Беседовала Эсма АРДЖЕНИЯ