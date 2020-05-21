КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВОЗМОЖНО ЗЛО. НО ДОБРО СИЛЬНЕЕ

Коронавирус COVID-19 (CO – корона, VI – вирус, D – болезнь) по-прежнему приковывает к себе политиков, чиновников, соответствующие структуры и СМИ практически во всех странах.

Если посмотреть физическую карту мира, то можно заметить, что COVID-19 хорошо «прижился» в тех политических, финансовых, экономических центрах, в которых решаются, как и по какому сценарию должна проходить жизнь на нашей планете.

Казалось бы, известно, что в странах, где санитария не на высоте и большая, хаотичная скученность людей, коронавирус должен прижиться в первую очередь. Однако подавляющее население африканских стран, Южной Америки и некоторых юго-восточных регионов не подвержены массовым заражениям COVID-19 или его там вообще нет.

Другое дело – Европа, США, Россия и укрепившийся, поднявшийся, уже влияющий на мировые события Китай. Странно, но страдают в первую очередь те государства, у которых развита экономика и туризм.

Специалисты и медики дают много информации о различных вирусах, приводят много примеров из прошлого. Приводят цифры, подтверждающие, что от обыкновенного гриппа, воспаления легких ежегодно умирает намного больше людей. Но надо отметить, что такие заболевания носят природный характер. Например, не обратил внимания на свое здоровье, «поймал» ОРЗ, искупался, чтобы очиститься от грехов, в проруби – и пожалуйста, возможны осложнения на сердце, почки, легкие и другие органы.

На протяжении веков медики изучили такие болезненные состояния человека. Все понимают, что от трех до семи дней соответствующего лечения – и болезнь уходит. Поэтому перед природными вирусами нет страха и повышенного беспокойства ни у населения, ни у медиков. Все знают, какие препараты принимать и как лечиться бабушкиными рецептами.

COVID-19 – другой случай. Как говорил один из персонажей Фазиля Искандера, «думаю, тут руку приложил человек».

Новоявленный вирус по его действиям и географии распространения, несомненно, лабораторное создание. Еще в Первую мировую войну военные медики или ученые по заказу военных думали, что можно сделать для массового выведения из строя рядов противника. Первая попытка была предпринята старым способом, который применяли в древних веках римские легионеры и восточные полководцы. Они травили воду во всех колодцах и источниках на территории противника.

Во Второй мировой войне этот метод оказался неэффективным. Но придумали шрапнель и отравляющие газы. Нанесение урона врагу за короткий срок увеличилось в разы. Причем раненный шрапнелью или отравленный газом выживший человек оставался до конца жизни инвалидом.

Во время Великой Отечественной войны в 1941 году на Львовском направлении немцы специально заражали определенным вирусом большое количество военнопленных Советской армии. Фашисты поставили цель – выпустить пленных в населенные пункты для заражения людей.

Общаясь со всеми, зараженные массы должны были вызвать быструю небывалую пандемию, в том числе среди живой силы противника. Таким образом, гитлеровцы планировали продвигаться вглубь СССР, не встречая никакого вооруженного сопротивления со стороны «внезапно заболевших солдат, а по сути небоеспособных к ведению боевых действий».

Благодаря советской разведке, работавшей в тылу врага, этот план был сорван. Украинский фронт пошел на упреждающий удар. Когда была взята в плен группа немецких ученых, выяснилось, что они уже проводили лабораторные исследования по созданию вируса, который должен был воздействовать на человека (гражданского, военного) и его генетику, в которой вырабатывалась «готовность быть послушным».

Немцы в этот вирус хотели вложить покорность к новому порядку Вермахта.

Большую работу над вирусами ученые продолжили во время американо-корейской войны и вьетнамского сопротивления. От сбрасываемых бомб и пушечных снарядов с какими-то вирусами освобождались от людских масс целые деревни. Тогда было решено продолжить совершенствовать новое бактериологическое оружие.

Наверно, никто не сомневается, что возможность ХХ и нынешнего XXI веков возросли в разы.

COVID-19, не исключено, военный заказ. Как он себя ведет, проверяется сегодня в реальном времени. Почему он вызвал панику, страх и принятие беспрецедентных мер предосторожности? Данный вирус оказался непредсказуемым. Это все равно, что выпускаешь дикого зверя из клетки. Куда он побежит – в лес, к воде, просто ляжет, наслаждаясь свободой, или бросится на открывшего ему дверь?

Вспомним первую информацию еще в марте с.г. – коронавирус «бьет» только людей в возрасте 60 лет и старше. Оказалось, он поражает детей и молодых. Можно сделать вывод, что вирус может задеть каждого человека, у которого есть некий изъян в здоровье, особенно если он уже давно для больного является проблемным. А кто может похвастаться, что мы сделаны из стали или другого прочного материала?

COVID-19 живет в естественной природной среде. За его действиями внимательно следят те, кто его создал. Сегодня трудно назвать страну-производителя. Страдают США, Европа, Россия, Китай и т.д.

В сегодняшнем хаотичном, циничном мире всегда найдутся те, которые преследуют только свои интересы и ставят задачу, как подавлять, подчинять других, уже без выстрелов, взрывов, войн, боевых операций и т.д. Возможно, была «допущена» ошибка, и затея с вирусом, как бумеранг, вернулась назад. Все ведь делается под грифом «строго секретно».

Всегда существовали различные разработки передела мира, и наш обыкновенный, человеческий разум не способен предугадать, по какой схеме это может произойти, тем более в сегодняшнее время при новейших технологиях. Мы можем только слышать и видеть, что многочисленные лаборатории создают тихого, универсального «воина-вируса», с каждым разом более совершенного.

Когда заинтересованными лицами в «тихих конфликтах» будет подсчитано, что COVID-19 может сделать, его остановят. Добавят необходимые задачи в программу и тогда прокрутят еще. Тем более что во всех мировых СМИ уже допускают, что COVID-19 на земле останется, но может мутировать, т.е. стать сильнее, и это будет вторая волна его вторжения.

Сегодня человек хорошо усвоил призыв «сидеть дома», так как видит, к чему могут привести последствия игнорирования самоизоляции. Города, населенные пункты, дороги пустеют, потому что идет назойливый призыв «будь дома».

Как вы думаете, если новый «мутированный» COVID будет «валить население» в течение 1-2 дней, надо ли уже говорить людям, чтобы самоизолировались, и объявлять карантин? В свои жилища добровольно уйдут все.

Такую «пустую» страну, очень взволнованную, а значит, не очень собранную и организованную, можно «взять под свой контроль». Ликвидация мер предосторожности, безопасности в нужном регионе решается недоброжелателями заранее.

Вспомним, что делали американцы в Сирии. Вывели все системы слежения народной армии, отбомбили территории, применяли отравляющие вещества (все население пряталось кто где мог), а потом ввели своих солдат в опустевшие районы. То же самое сделали они в Ливии. Хотели применить пробирки с вирусами в Иране, Ираке. Но там что-то пошло не так.

Когда в Сирию пришли российские вооруженные силы, все такие «безобразия» прекратились.

Теперь кем-то изучаются новые формы ведения гражданских, военных, иных действий в интересующем уголке планеты и влияние «новых болезней» с их психологическим воздействием на человека.

Вирус-солдат, который сеет пандемию для кого-то, неплохой вариант для осуществления своих планов и задач.

Есть уверенность и надежда, что все обойдется, так как мы хорошо знаем по жизни, что ДОБРО всегда побеждает ЗЛО. Так будет и в нынешней ситуации, которую мы можем выправить вместе, своими правильными действиями и личным поведением.

На Востоке говорят: «В жизни все будет хорошо, если ты сам этого хочешь».

P.S. В то время, когда весь мир борется с COVID-19, Грузия на своем побережье, особенно в приграничных районах, проводила морские учения с военными кораблями НАТО, которые в достаточном количестве прибыли в порт Поти.

Для СМИ были даны объяснения, что «с коронавирусом надо бороться решительно». Госсекретарь США Марк Помпео уже открыто заявил, что COVID-19 – это искусственное изобретение Китая.

Это предположение высказали и отдельные израильские политики.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 51Выпуск: 3929Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА