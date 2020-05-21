ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ

Черноморское казачье войско Абхазии и Русская община Абхазии в праздник 75-летия Великой Победы организовали совместную акцию для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Абхазии.

Мы гордимся, что именно наши отцы и деды смогли одолеть, сокрушить и уничтожить жестокого и беспощадного врага.

В ходе поездок по районам республики ветераны Великой Отечественной войны получили от ЧКВА и Русской общины материальную помощь, а также были награждены Георгиевскими крестами, кроме этого, им были переданы праздничные наборы.

Руководства Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии выражают благодарность Госкорпорации «Росатом», ООО «Вина и Воды Абхазии», ООО «АЗиД», ООО «Супермаркет «Сухум» и всем другим, кто оказал помощь в проведении поздравительной акции для ветеранов ВОВ к 75-летию Великой Победы.

Также выражаем благодарность атаману города Крымск Кобылинскому Олегу Адамовичу, который лично оказал помощь в закупке продуктов питания для нуждающихся пожилых людей в трудное для всего мира время.

Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 51Выпуск: 3929Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Черноморского казачьего войска Абхазии