НАША СКОРАЯ ПОМОЩЬ В ЖИЗНИ

Нам пишут

Скорая помощь. Так можно назвать тех людей, которые оказываются рядом с тобой, когда тебе очень плохо, и они спасают тебе жизнь. В таком случае мы звоним в «скорую помощь». Набираем «03».

Для работников «скорой помощи» очень важен подход к больному человеку.

Мне хочется написать о сухумской «скорой помощи». Сплоченный высокопрофессиональный коллектив – только так можно назвать его. Никогда они не показывают своей усталости, хотя их работа – круглосуточное дежурство. Оказывая помощь, они вселяют надежду на выздоровление. А для больного это дорогого стоит.

В этом коллективе работают люди разного возраста: совсем молодые, и их немало, среднего возраста, есть и преклонного. Они все друг к другу относятся с уважением, помогают, советуют, делятся опытом.

Это – врачи, фельдшеры, медсестры, санитарки, водители, работники хозяйственной части, которые правилом своей жизни сделали девиз: «Человек должен жить без боли, здоровой жизнью».

Такой настрой в коллективе во многом зависит от его руководителя. Главным врачом сухумской «скорой помощи» является Аслан Мурманович Джопуа. Работу каждого своего сотрудника он оценивает справедливо, честно, заботится о здоровье, условиях жизни, всегда старается поднять их авторитет. Поэтому коллектив уважает своего главного врача и относится к нему как к родному человеку.

Сегодня, когда все республики бывшего Советского Союза, все человечество отмечают 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, очень много добрых, сердечных слов говорят о медиках этой войны.

Сколько жизней спасли врачи, санинструкторы, медсестры, санитары. Огромная им благодарность. И большое спасибо всем нашим сегодняшним медикам за их самоотверженный труд, за сострадание и любовь к человеку, его жизни. Здоровья им, мира, счастья!

Мира и благополучия всему народу Абхазии.

Мы все сейчас надеемся, что на земле, переданной нам Всевышним за абхазский менталитет, традиции, жизненные устои, никто не поддастся никаким опасным вирусам, все выстоят и будут жить счастливой жизнью.

Лариса ЛОБЖАНИЯ, преподаватель истории

Номер: 51Выпуск: 3929Рубрика: обществоАвтор: Лариса ЛОБЖАНИЯ, преподаватель истории