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23 МАЯ – ДЕНЬ СВЯТОГО АПОСТОЛА СИМОНА КАНАНИТА

Симон Кананит – один из двенадцати апостолов-сподвижников Иисуса Христа, первый проповедник христианства в древней Абхазии. В Абазгии апостол Симон избрал для проживания и служения небольшой грот в живописном ушелье реки Псырцха, в окрестностях современного города Новый Афон. Проводя свою жизнь в постах и молитвах, он призывал древних абазгов и апсилов к вере Единобожия, выступал против жестокого язычества и идолопоклонства. Симон Кананит подвергался бесчисленным гонениям. Во время жестокого преследования христиан он погиб мученической смертью от рук римских легионеров-язычников.

По легенде, после мучительной казни тело Симона Кананита было похоронено его последователями, а на месте его захоронения в период расцвета Абхазского царства (IX–X вв.) был построен храм. Храм Симона Кананита является ярким примером абхазского церковного зодчества, в котором хорошо просматривается влияние византийской культуры. Влияние греческого стиля прослеживается в надписях, фрагментах резьбы и средневековых фресок. После революции 1917 года храм не проводил службы, долгое время внутри располагалась библиотека. Работа храма возобновилась только в 1996 году, и на сегодняшний день он принадлежит Абхазской православной церкви и является одним из старейших действующих храмов.

С 2014 г. – день памяти Симона Кананита стал в Абхазии праздничным нерабочим днем. 25 мая в республике – нерабочий день по производственному календарю.

Номер: 51Выпуск: 3929Рубрика: обществоАвтор: Из книги