РИСК ЗАРАЖЕНИЯ ТАМ, ГДЕ ХАОС

Проблема была решена за день

Пандемия, коронавирус, карантин, паника… Граница закрыта, все, кто побывал за рубежом, отправлены на карантин, работников переводят на удаленку и многое другое. Республика Абхазия держалась стойко, но не долго. 19 мая министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия в интервью журналистам рассказал, что эпидемиологическая ситуация в Абхазии несколько ухудшилась. Он призвал соблюдать все меры безопасности, носить маски, перчатки, избегать многолюдных скоплений. Однако в центре столицы в фойе третьего корпуса Кабинета Министров РА, расположенном по улице Званба, 9, накануне было не только многолюдное скопление, а стихийное столпотворение граждан без масок, перчаток, дышащих прямо в лицо друг другу. Это была хаотичная очередь в бюро по оказанию консультационных услуг по заполнению анкет, подаваемых в Российское консульство гражданами Абхазии. И это продолжалось уже несколько дней. Сотрудники Кабинета Министров с трудом пробирались сквозь толпу на работу, испытывая не только физические неудобства, но и моральные, выслушивая разные неприятные реплики из толпы. Пришлось обратиться за помощью к заместителю руководителя Аппарата Кабинета Министров Зурабу Маршан. В течение дня в корпус пришли руководители Аппарата Кабмина и Государственной службы охраны. Проблема была решена: на следующий день сотрудники ГСО с семи часов утра дежурили на проходной, регулируя очередь, пропускали в корпус по три человека. Кроме того, всем гражданам, проходящим в корпус, стали выдавать маски, перчатки и обрабатывать руки антисептиком. Сотрудники Кабинета Министров уже могут спокойно проходить в корпус через другую дверь во дворе, но и там пропускают строго по удостоверениям и спискам.

Но тут появилась и другая проблема: стоять в очереди на жаре трудно, особенно старикам. Наверное, учтут эти неудобства чиновники и создадут им благоприятные условия – навес и лавочки.

Накануне редакция обращалась и к министру здравоохранения с просьбой решить эту проблему, но он направил нас к санитарному врачу города, сказав, что этот вопрос в их компетенции.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 51Выпуск: 3929Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ