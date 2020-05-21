В КАБИНЕТЕ МИНИСТРОВ РА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провел встречу с министром по налогам и сборам РА Дауром Курмазия, который представил данные о налоговых поступлениях в бюджет республики за 18 дней мая.

План за 5 месяцев по всем видам налоговых поступлений выполнен на 91%. На текущий момент поступило 209 млн рублей при плане 189 млн рублей. Перевыполнение в мае обеспечено за счёт уплаты налогоплательщиками начислений по итогам 2019 года и первого квартала 2020 года.

Премьер-министр уделил внимание вопросу обеспечения отсрочки уплаты налоговых платежей для предприятий.

Считая задачу по поддержке предпринимательской деятельности важным вопросом повестки в период угрозы экономической безопасности, А.Анкваб обратил внимание министра на необходимость рассмотрения возможности возмещения уплаты НДС предпринимателям-отельерам, совершившим авансовые платежи без учёта фактического дохода при расчете налога на добавленную стоимость.

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл встречу с главным санитарным врачом Абхазии Людмилой Скорик и главным санитарным врачом Сухума Аллой Беляевой.

По словам медиков, на 20 мая лабораторией СЭС произведено 894 исследования на выявление коронавирусной инфекции в организме человека путем ПЦР-диагностики биоматериала. Из общего количества исследований с учётом повторных контрольных тестирований выявлено в республике 24 больных коронавирусной инфекцией COVID-2019. Специалисты приступили к использованию поступивших тестов ИФА-диагностики, которые позволяют определять антитела к коронавирусу с помощью иммуноферментного анализа.

На данный момент в Гудаутском госпитале проходят лечение от коронавируса 19 пациентов. Группа медицинских специалистов, оказывающих лечение больным, отправятся на 14-дневный карантин. 23 мая ожидается приезд в республику 12 курсантов, проходящих обучение в Российской Федерации по линии МЧС РА. Всем вновь прибывшим будет производиться диагностирование на первые и пятые сутки прибытия. В случае отрицательных показателей диагностики, студенты будут отпущены с карантина.

Номер: 51Выпуск: 3929Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс