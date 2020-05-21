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НАЗНАЧЕНИЯ
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о заместителе председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
В документе говорится:
«1. Освободить генерал-майора Арлан Владимира Борисовича от воинской должности заместителя председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
2. Зачислить Арлан Владимира Борисовича в распоряжение председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.
3. Назначить заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия капитана Хварцкия Заала Мушниевича».
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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Гудаутского района.
В документе говорится:
«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Гудаутского района Боджгуа Баграта Фазлибеевича».
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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о председателе Государственного комитета Республики Абхазия по статистике.
В документе говорится:
«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по статистике Гогия Каму Алексеевну».
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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о председателе Государственного комитета Республики Абхазия по экологии.
В документе говорится:
«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по экологии Читанава Савелия Михайловича».
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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о председателе Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.
В документе говорится:
«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Халваш Беслана Викторовича».
Номер: 51
Выпуск: 3929
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс