НАЗНАЧЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о заместителе председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

В документе говорится:

«1. Освободить генерал-майора Арлан Владимира Борисовича от воинской должности заместителя председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

2. Зачислить Арлан Владимира Борисовича в распоряжение председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

3. Назначить заместителем председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия капитана Хварцкия Заала Мушниевича».

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ об исполняющем обязанности главы Администрации Гудаутского района.

В документе говорится:

«В соответствии со статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» назначить исполняющим обязанности главы Администрации Гудаутского района Боджгуа Баграта Фазлибеевича».

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о председателе Государственного комитета Республики Абхазия по статистике.

В документе говорится:

«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по статистике Гогия Каму Алексеевну».

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о председателе Государственного комитета Республики Абхазия по экологии.

В документе говорится:

«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по экологии Читанава Савелия Михайловича».

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о председателе Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию.

В документе говорится:

«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Халваш Беслана Викторовича».

Номер: 51Выпуск: 3929Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс