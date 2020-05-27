ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ ВЛАДИМИРА КАПБА

Абхазская журналистика понесла тяжелую утрату. Неожиданно для всех нас, после появившейся пару месяцев назад тяжелой болезни, ушел из жизни Владимир Николаевич Капба – заслуженный журналист Абхазии, член союзов журналистов Абхазии, СССР, Российской Федерации, член Ассоциации писателей Абхазии, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени и удостоенный медали «За отвагу». Более 40 лет жизни В.Капба отдал любимой журналистике, из них несколько лет возглавлял Союз журналистов Республики Абхазия и республиканскую газету «Апсны». Смерть вырвала из наших рядов талантливого журналиста, публициста, писателя, преданного товарища и мягкого руководителя, спокойного и уравновешенного, доброго человека.

Владимир Капба родился 7 января 1949 года в высокогорном селе Арасадзыхе. Он рано лишился отца, и единственный сын вместе с матерью познавал сложности и тонкости работы в сельском хозяйстве – в колхозе и на приусадебном участке.

Владимир со школьной скамьи увлекся литературой, много читал, сам писал небольшие рассказы, стихи. После окончания средней школы поступил на филологический факультет Сухумского педагогического института имени М.Горького. Он активно включился в студенческую жизнь, стал участником литературного кружка, на котором обсуждались почти все новинки абхазской поэзии и прозы. Естественно, что ранние работы студента печатались в вузовском рукописном журнале «Арюаш», и в какое-то время он был его редактором. Более того, Владимир Капба еще тогда начал писать в газету «Апсны Капш» (так тогда называлась газета «Апсны») и в детский журнал «Амцабз» о передовиках производства, тружениках села, о студенческой жизни, эти материалы звучали и в эфире Абхазского радио. Последний факт стал базой его дальнейшей творческой жизни – после окончания института его приняли на работу на Абхазском радио. Это был 1972 год. Много сел, хозяйств, предприятий он посетил с тяжелой в те времена техникой радиожурналиста, чтобы записывать беседы, интервью, вести репортажи с мест событий.

А через девять лет Капба начал работать в основной абхазской периодической печати – газете «Апсны Капш», в которой он чуть позже возглавит отдел культуры. Эта газета была кузницей не только абхазских журналистов, но и поэтов, писателей, драматургов. Под влиянием и руководством уже маститых журналистов газеты шлифовалось перо Владимира Капба. Этому способствовало и его тонкое природное чутье, прекрасное знание родного языка. За его фамилией читатель увидел множество интервью и очерков, в которых были выведены образы наших известных писателей, деятелей культуры, искусства…

Владимир Капба был патриотом своей Родины. Еще в 1989 году, когда 15-16 июля абхазская интеллигенция и общественность противостояли открытию в Сухуме филиала Тбилисского университета, он был среди тех, кто окружил здание школы, где должны были принимать экзамены у грузинских абитуриентов, и среди тех, кто в рукопашном бое теснил грузинских экстремистов к морю. После этого некоторое время он не мог появляться дома, скрывался от преследовавших его националистов.

Когда в 1992 году началась грузино-абхазская война, наш коллега вначале застрял в Сухуме, но все-таки смог выбраться в Гудауту, где там уже начала выходить газета «Апсны» на базе местной типографии, стал военным корреспондентом. Естественно, тематика газеты стала иной, она отражала героические страницы борьбы народа Абхазии за свободу и независимость. Именно как военный корреспондент он находился в оккупированном городе Ткуарчале, когда грузинские агрессоры совершили страшнейшее преступление – сбили летевший в Гудауту вертолет со стариками, детьми и беременными женщинами. Пронизанные болью, но отражающие стойкость и мужество ткуарчалцев строки журналиста в газете передавали состояние жителей этого города в те неимоверно тяжелые для них часы и дни.

Сам журналист смог вернуться в Гудауту только через Северный Кавказ, потому что полеты в Ткуарчал были на некоторое время приостановлены. Судьба дальше стала преподносить более тяжелые удары. Алмас, еще несовершеннолетний сын Владимира Капба и Фирузы Чамагуа, работавший в газетной типографии перед началом войны, пошел на защиту Родины. И погиб. Сгорел в сбитом на горе Ахбюке вертолете в июле 1993 года. Но никаких следов. Не найдено опознавательных знаков ни на обугленных телах, ни в золе от дотла сгоревших ребят – ни похоронить, ни оплакать. И не хотелось верить, что его больше нет. А вдруг он живой, попал в плен… Прошли многие наполненные горькими слезами годы, пока после эксгумации и идентификации не обнаружилось, что Алмас похоронен рядышком, в Сухуме, в общей могиле в парке Боевой славы. И снова закровила зарубцевавшаяся было рана. Родители, родные, друзья оплакали парня и вновь предали земле в том же парке, провели поминальный стол.

Тогда, в 1993-м, после гибели сына Владимир Капба пошел на линию огня, а после победы еще некоторое время, до прихода Миротворческих сил, охранял границу республики по реке Ингур. Был удостоен медали «За отвагу».

Он переносил все невзгоды и трудности послевоенного времени в личном быту и в организации выпуска газеты. Последнее было связано с тем, что в войну сгорела газетная типография и все надо было начинать с нуля, не хватало газетной бумаги. А быт свой они с Фирузой, почти всю жизнь работающей в газетной типографии, организовали, уехав из Сухума в село Уарча, где стали обрабатывать кукурузные поля, выращивать фрукты и овощи, смотреть за скотиной, живностью. И успевали приезжать утром рано на работу в Сухум. Словом, продолжали жить, несмотря на тот груз, который был на сердце постоянно. Но они старались этого не показывать на людях, оставаясь гостеприимными, хлебосольными и добрыми.

В 2010 году Владимира Капба избрали председателем Союза журналистов Абхазии, а спустя два года еще и главным редактором родной газеты «Апсны». Совмещение этих ответственных должностей требовало дополнительных усилий, дополнительной траты энергии и времени. И при этом он оставался пишущим журналистом, также продолжал заниматься литературным творчеством, и его рассказы, повести, переводы вышли трехтомником.

Светлая память о нашем коллеге, друге, хорошем человеке Владимире Николаевиче Капба навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»

Номер: 52Выпуск: 3930Рубрика: обществоАвтор: Заира ЦВИЖБА