ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил министра обороны, генерала армии Российской Федерации Сергея Шойгу с 65-летием:

«Уважаемый Сергей Кужугетович!

От имени руководства Республики Абхазия и от себя лично примите искренние поздравления по случаю Вашего 65-летнего юбилея.

Преданность любимому делу и интересам своего государства, высокий профессионализм и принципиальность снискали Вам высокий авторитет и уважение, что является ярким примером беззаветного служения Родине.

Хочу особо отметить Ваш вклад в процесс поддержания мира и стабильности в Республике Абхазия в период войны и послевоенное время.

Министерства обороны России и Абхазии взаимодействуют на довольно высоком уровне. Глубоко убежден, что под Вашим руководством взаимоотношения между этими ведомствами будут и далее укрепляться и развиваться».

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Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия поздравил Артура Товмасяна с избранием на пост Председателя Национального собрания Республики Арцах:

«Уважаемый Артур Бабкенович! От имени Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и от себя лично сердечно поздравляю Вас с избранием Председателем Национального собрания Республики Арцах.

В Вашем лице, уважаемый Артур Бабкенович, поздравляем депутатов Национального собрания Республики Арцах VII созыва с началом парламентской работы. Желаем всем депутатам плодотворной деятельности в решении насущных государственных задач».

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Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб поздравил министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу с юбилеем:

«Многоуважаемый Сергей Кужугетович, примите мои поздравления в связи с 65-летием!

Вся Ваша жизнь посвящена ответственному служению народу и Российскому государству. Она насыщена яркими событиями, большими успехами в формировании эффективных сил спасения в чрезвычайных условиях, современной армии, укреплении обороноспособности России, в международном военном сотрудничестве, в том числе в борьбе с терроризмом.

Это обеспечивается Вашим высоким авторитетом, исключительным профессионализмом и богатым жизненным опытом.

В Абхазии с особой теплотой помнят о Вашем личном вкладе в урегулирование грузино-абхазского военного конфликта и неоценимую помощь в спасении гражданского населения г. Ткуарчал и Очамчырского района от гуманитарной катастрофы. Благодаря этой беспрецедентной миротворческой операции под Вашим непосредственным руководством сегодня под мирным небом в нашей стране выросло новое поколение людей.

Несомненно, Вас еще ждут большие успехи в служении России».

Номер: 52Выпуск: 3930Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс