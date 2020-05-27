НАЗНАЧЕНИЯ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о председателе Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта:

«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта Губаз Джемала Резовича».

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о председателе Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации:

«Назначить председателем Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации Харазия Вадима Николаевича».

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Президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал Указ о заместителе председателя – начальнике Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия:

«1. Освободить полковника Чачхиани Нодари Георгиевича от воинской должности заместителя председателя – начальника Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

2. Зачислить Чачхиани Нодари Георгиевича в распоряжение председателя Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

3. Назначить заместителем председателя – начальником Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазия полковника Латипова Рустама Эргашевича».

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Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение о назначении Алхаса Чолокуа начальником Управления по связям со средствами массовой информации Администрации Президента Абхазии.

Номер: 52Выпуск: 3930Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс