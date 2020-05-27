ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил мусульман республики с праздником Ураза-Байрам.

В поздравлении, в частности, говорится:

«В этом светлом празднике, знаменующем окончание поста, длившегося весь священный для каждого мусульманина месяц Рамадан, отражены многовековые традиции и высокие нравственные идеалы. Ураза-Байрам символизирует духовное очищение, справедливость, миролюбие и милосердие, вдохновляет на добрые дела.

Абхазия – многоконфессиональная страна. Веротерпимость, уважительное отношение друг к другу людей, исповедующих разные религии, всегда отличало абхазское общество. Уверен, что мусульмане Абхазии и впредь будут способствовать укреплению религиозной толерантности в нашей стране.

С особой теплотой хочу поздравить с праздником наших соотечественников – многочисленную абхазскую диаспору в Турции, Сирии и других мусульманских странах.

В этот праздничный день желаю всем мира, добра и благополучия».

Номер: 52Выпуск: 3930Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс