ВСПОМНИТЕ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Нам пишут

Самое главное, что вселяет в меня оптимизм,– это колоссальный талант нашего народа. Когда надо, они могут шею свернуть грузинским агрессорам. А коррупционерам?.. Что-то происходит с нашими чиновниками. Почему неравенство в доходах и возможностях стало самой острой проблемой нашей страны?

По сути, большую часть наша послевоенная страна прожила в системе большой лжи. Госслужащие превратились в отдельную касту, жизнь которой сильно отличается от жизни простого народа. Ложь проникла во все инстанции от мала до велика. Народ верил в то, что чиновники их не обманут. Президент Хаджимба в начале своего правления собрал и в скором времени растерял из-за своей мнительности и интриг оппозиции особый коллектив, ни с кем не сравнимый. Они заряжали народ оптимизмом, добром, любовью к жизни. Они стали создателями нового мышления – чиновник для народа.

Цена слов и обещаний, вылетающих из кабинетов, всё более девальвировалась. Требования к высшим чиновникам не искушать народ необоснованными обещаниями игнорировались. Уметь говорить правду – это значит уметь признавать свои ошибки, что мало кому дано. Не следует думать, что играть в прятки с народом – это особенность Абхазии. Едва ли найдётся страна, где чиновники говорят народу полную правду. Один из признаков государства – не отсутствие вранья, а баланс правды и лжи, который считается допустимым в обществе. Правда существует не благодаря чиновникам, а в силу наличия реальной оппозиции. Если власть начинает завираться, то, выступая с обличением лжи, оппозиция набирает популярность и может выиграть. Что и случилось 22 марта 2020 г.: Бжания Аслан Георгиевич выиграл с перевесом на более 20 тысяч голосов. Это говорит о том, что люди в Абхазии боятся социальной несправедливости больше, чем разгула преступности.

Принцип социальной справедливости закреплен в Конституции. Если Абхазия – социальное государство, почему эта декларация плохо работает? Потому что богатствами страны распоряжается не народ, а кучка чиновников и дельцов. К примеру, песочный, лесной, «мусорный» бизнес, сотовая связь. Самые большие доходы Абхазия получает от использования своих недр, которые формально принадлежит государству. Но компании, которые не разрабатывают месторождения, а производят выемку из устьев рек, отдают ему далеко не всю ренту, извлекаемую в результате продажи. А та часть, которая через налоговую систему всё же поступает в бюджет, в значительной степени тратится не на нужды общества, а на потребности бюрократического аппарата. Люди видят такое и недоумевают. Ведь все высокопоставленные менеджеры и чиновники не могут обеспечить экономике страны рост! Почему они рассуждают о низкой производительности труда, о реформах, а сами строят роскошные дома, покупают дорогостоящие авто?

Однако неравенство стимулирует конкуренцию, даёт важные ориентиры – к чему стремиться, чтобы стать успешнее. Человек не должен превращаться ни в животное, погибающее от голода, ни в паразита, умирающего от обжорства. Неравенство тормозит развитие, уводит в сторону от прогресса. Чем это опасно? Люди при прежней власти каждый день убеждались: от трудов праведных не наживёшь палат каменных. И те, кто не имели социальной защиты, не видели перспективы, инстинктивно начали искать сильную руку, на которую можно опереться. Им оказался Аслан Бжания. Когда падает ценность труда, личной предпринимательской инициативы и реальных демократических свобод, мы рискуем зайти в тупик, из которого будет только один выход – бунт, чреватый тем, что происходило в Абхазии каждые 10 лет, на радость грузинскому фашизму.

Если человек, вступающий в жизнь, погружен в загнивающее болото, он из него может вырваться только чудом. Он для этого должен быть супергероем. Но самое главное: чтобы становиться успешнее, нужно иметь хорошее образование. А сегодня у сына чиновника и садовода из села Патрахуца несоизмеримые стартовые возможности. Первого учат лучшие учителя и дорогостоящие репетиторы... Здесь речь идет об эффективной финансовой господдержке малообеспеченных многодетных семей. Всё это будет, если новый президент не забудет своих крестьянских корней. А если он сумеет отменить налог на добавленную стоимость (НДС), подкреплённый довольно странными расчётами, и введёт налог с продаж – это будет СУПЕР! Тогда не будет существовать налоговый рай для миллионеров и налоговый ад для всех остальных. Так что введение налога с продаж – это не вопрос законодательства, а вопрос классовой мотивации. Это классическое проявление классового подхода. В целом сегодня налоговая система устроена так, что чем человек беднее, тем больше от него требует государство. По словам Якуба Лакоба – это удушение отечественного производителя.

Чего нам ждать? Когда люди не видят возможности подняться по социальной лестнице, общество погружается в апатию, теряет мотивацию к инновационному развитию, экономическому росту. В северных европейских странах меньше всего на душу населения чиновников, полицейских, уголовников, но больше учителей, соцработников и выше уровень инноваций. Но равенство в современном мире – это прежде всего равенство возможностей, позволяющего максимальному количеству людей работать интересно и с максимальной отдачей для общества.

Именно творческий потенциал человека – главная производительная сила современной абхазской экономики. И в этой ситуации социальная справедливость становится базовой категорией всего общественного развития. Для индустриального капитализма было достаточно, чтобы один человек из ста стал предпринимателем. Но для сегодняшней абхазской экономики, основанной на высоких технологиях, нужно, чтобы раскрыли свои таланты и стали успешнее многие, а в перспективе – каждый! Поэтому человек, которому предстоит управлять государством, должен понимать, как живут простые люди, и уметь помогать тем, кому необходима поддержка. А вновь избранный президент в рамках президентских полномочий должен изменить ситуацию. Я убеждён, что у нашей страны в этом плане огромные внутренние возможности. А сможем ли мы их реализовать?!

Лаврентий КВИЦИНИЯ, ветеран войны 1992-1993 гг., МВД РА

Номер: 53Выпуск: 3931Рубрика: политикаАвтор: Лаврентий КВИЦИНИЯ, ветеран войны 1992-1993 гг., МВД РА