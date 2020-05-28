ПОЭТ ОТ ПРИРОДЫ

20 мая 1945 г. родился поэт, переводчик Рауль Дзыкурович Ласурия

Рауль Дзыкурович Ласурия – поэт, переводчик, публицист, член Союза писателей СССР, Союза писателей Абхазии, Ассоциации писателей Абхазии.

Учился на филологическом факультете Сухумского государственного педагогического института им. М. Горького по специальности «Абхазский язык и литература».

Начал работать литературным сотрудником, переводчиком в Очамчырской районной газете «К коммунизму», затем переводчиком в редакции газеты «Апсны Капш». В дальнейшем он продолжает свою журналистскую деятельность в качестве заведующего отделом идеологии и отделом культуры национальной республиканской газеты.

С открытием Абхазского телевидения Рауль Ласуриа работает главным редактором Абхазского телевидения, созданного на основе решения высших органов власти СССР по требованию участников национально-освободительного движения в Абхазии.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. находился на Восточном фронте, принимал участие в политико-агитационной работе, направленной на освобождение Республики Абхазия от грузинских оккупационных войск, внося посильный вклад в победу над врагом.

Рауль Дзыкурович Ласурия работал ответственным секретарем в журнале «Алашара», в послевоенный период – ответственным секретарем детского журнала «Амцабз». С 2000 г. – научный сотрудник отдела литературы АбИГИ им. Д.И. Гулиа, заведующий отделом редакции журнала «Акъа-Сухум», заведующий отделом газеты «Созвездие».

Рауль Дзыкурович Ласурия по своей природной сущности – поэт-лирик, пришел в родную литературу в конце 60-х годов прошлого века на волне ее заметного качественного обновления и профессионального роста. Многие его поэтические произведения рассказывают о трудном историческом пути абхазского народа, его прошлом и будущем. Рауль Ласурия – поэт с богатым внутренним миром, его стихи завораживают красотой образов и глубиной мысли. Он пишет о любви к человеку, природе, своей земле. Великая гуманность и нравственная чистота – главная составляющая творчества Рауля Ласурия.

За вклад в становление и развитие национального телевидения Рауль Ласурия был награжден орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.

Номер: 53Выпуск: 3931Рубрика: обществоАвтор: Из книги