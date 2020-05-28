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28.05.2020
Номер: 53
Выпуск: 3931
Рубрика: общество
Автор: В.П.КУНИЦКИЙ, заместитель директора ГНУ «СФТИ АНА»
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Государственное научное учреждение «Сухумский физико-технический институт Академии наук Абхазии» от ОО «Русская община Абхазии» получил благотворительное пожертвование (продуктовую помощь) для сотрудников-пенсионеров учреждения, которые оказались в трудном положении из-за чрезвычайной ситуации, связанной с вирусом COVID-19 в Абхазии.
От имени всех получивших помощь я выражаю слова благодарности руководству ОО «Русская община» и лично Роману Сергеевичу Рязанцеву.
В.П.КУНИЦКИЙ, заместитель директора ГНУ «СФТИ АНА»
Номер: 53
Выпуск: 3931
Рубрика: общество
Автор: В.П.КУНИЦКИЙ, заместитель директора ГНУ «СФТИ АНА»