ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Государственное научное учреждение «Сухумский физико-технический институт Академии наук Абхазии» от ОО «Русская община Абхазии» получил благотворительное пожертвование (продуктовую помощь) для сотрудников-пенсионеров учреждения, которые оказались в трудном положении из-за чрезвычайной ситуации, связанной с вирусом COVID-19 в Абхазии.

От имени всех получивших помощь я выражаю слова благодарности руководству ОО «Русская община» и лично Роману Сергеевичу Рязанцеву.

В.П.КУНИЦКИЙ, заместитель директора ГНУ «СФТИ АНА»

Номер: 53Выпуск: 3931Рубрика: обществоАвтор: В.П.КУНИЦКИЙ, заместитель директора ГНУ «СФТИ АНА»