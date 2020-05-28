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Все ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты 28.05.2020

Все ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты

Абхазские ветераны Великой Отечественной войны не получившие единовременные выплаты предусмотренные указом Президента РФ Владимира Путина, получили выплаты в размере 50 тысяч рублей от властей Абхазии, рассказал корреспонденту газеты «Республика Абхазия» зампредседателя Союза ветеранов Великой Отечественной войны в Абхазии Закан Нанба.

– Согласно указу, подписанному Президентом России Владимиром Путиным, выплаты получили ветераны, прописанные на территории РФ. А соответственно 15 из 44 ветеранов – жителей нашей страны – не получили выплаты. Мы обратились к и.о. Президента Абхазии Валерию Бганба. Руководство страны смогло изыскать средства и выплатить этим ветеранам по 50 тысяч рублей. Затем Координационный совет ветеранов (пенсионеров) стран СНГ (в состав которого входим и мы), обратился к руководству РФ с просьбой выплатить всем ветеранам вне зависимости от их прописки выплаты. Руководством РФ мы были услышаны. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате всем ветеранам Великой Отечественной войны по 75 тысяч. Согласно указу те ветераны, которые не получили выплаты, получат их либо в мае, либо в июне текущего года.

P.S. Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. В общей сложности такие выплаты получат 537,1 тысячи человек.

Мадина ЧАГАВА


Номер:  53
Выпуск:  3931
Рубрика:  политика
Автор:  Мадина ЧАГАВА

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