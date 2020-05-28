Все ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты

Абхазские ветераны Великой Отечественной войны не получившие единовременные выплаты предусмотренные указом Президента РФ Владимира Путина, получили выплаты в размере 50 тысяч рублей от властей Абхазии, рассказал корреспонденту газеты «Республика Абхазия» зампредседателя Союза ветеранов Великой Отечественной войны в Абхазии Закан Нанба.

– Согласно указу, подписанному Президентом России Владимиром Путиным, выплаты получили ветераны, прописанные на территории РФ. А соответственно 15 из 44 ветеранов – жителей нашей страны – не получили выплаты. Мы обратились к и.о. Президента Абхазии Валерию Бганба. Руководство страны смогло изыскать средства и выплатить этим ветеранам по 50 тысяч рублей. Затем Координационный совет ветеранов (пенсионеров) стран СНГ (в состав которого входим и мы), обратился к руководству РФ с просьбой выплатить всем ветеранам вне зависимости от их прописки выплаты. Руководством РФ мы были услышаны. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выплате всем ветеранам Великой Отечественной войны по 75 тысяч. Согласно указу те ветераны, которые не получили выплаты, получат их либо в мае, либо в июне текущего года.

P.S. Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны. В общей сложности такие выплаты получат 537,1 тысячи человек.

Мадина ЧАГАВА

Номер: 53Выпуск: 3931Рубрика: политикаАвтор: Мадина ЧАГАВА