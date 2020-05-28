К СИТУАЦИИ НАДО ОТНОСИТЬСЯ СЕРЬЁЗНО

На тему дня

Когда я позвонила Апполону Алмасхановичу Гургулия, главному врачу Республиканской больницы, чтобы договориться с ним об интервью по коронавирусу, он сообщил, что как раз сейчас они проводят с врачами тренинг по этому вопросу. Договорились встретиться на следующий день. И встретившись в стенах руководимой им больницы, я попросила рассказать подробности о вчерашнем дне.

– Вчера обсуждали, как соблюдать и соблюдаются ли меры предосторожности медиками. Они же заранее не знают, с каким пациентом сталкиваются – инфицированным или нет. Обсуждали, как проводить дезинфекцию, в какой последовательности надевать или снимать защитную одежду и т.д. Тренинг был проведен с использованием наглядных предметов, видеоматериалов. Знакомились подробно также с распоряжениями Президента и Правительства, решениями Координационного штаба по защите населения от коронавируса, рекомендациями Министерства здравоохранения Абхазии и Всемирной организации здравоохранения.

В тренинге участвовали эпидемиологи республики. А медиков мы пригласили из городских больниц, районных медучреждений, из спецблоков, которые ныне есть в районных и городских больницах. Тренинг в нашей больнице был проведен по рекомендации Минздрава.

– А что вы можете сказать о самом этом бушующем в мире вирусе? – спросила я главврача Республиканской больницы.

– Медики, как никто другие, понимают, что такое эпидемия и пандемия, инфекционные болезни или вирусная инфекция. Все это мы изучали в учебных заведениях. Вирусы всегда были – с возникновением жизни на планете, раньше, чем появился человек. А человек на нынешнем этапе изучает эту саму природу, в том числе и себя. Мы знаем не все разновидности вирусных инфекций, хотя многие известны. Известны грипп, ОРВИ, и всегда при таких заболеваниях, чтобы они не распространялись (а распространяются также воздушно-капельным путем), люди предпринимали меры осторожности – сидели дома, носили маски, старались не контактировать с больными. У каждой инфекции есть цикл (начало, подъем, расцвет, спад) и сезонность (весна – осень) развития. Это аксиома, которую знают почти все.

Что касается коронавируса, то возможно, что он существовал всегда, но мы его особо не замечали, однако на нынешнем этапе он проявил себя в человеческом организме. В практическом здравоохранении мы его ранее не встречали.

– И о нем говорят и пишут многое. Что является мифом, а что реальностью? Чего нам в Абхазии опасаться?

– Природный очаг – Китай, и это, скорее всего, реальность. Но учитывая то, что любой вирус имеет сезонность, и в Китае его прошли, то, получается, что и мы в Абхазии его уже прошли. Ведь у нас зимой были больные с респираторно-вирусной инфекцией, с осложнениями, и некоторые даже умерли. Но этот вирус в Абхазии не подтвержден анализами, и не знаем его природы – может, это был другой вирус… Но если сезонность прошла, а болезнь протекает латентно, то коронавирус – это чисто лабораторно выведенный вирус, и его нам всем подбросила злая рука. Что для нас важно? Абхазия – маленькая страна, плотность населения – тоже, и если соблюдать карантин на границе, то у нас опасности будет меньше.

– Но как дальше не распространить болезнь – после выявления её у студентов, находившихся на карантине в гостинице «Айтар»?

– Они приехали из краёв, где был эпиданамнез (завоз). И это настораживает. Сейчас наши медики берут анализы на наличие вируса не только у студентов.

– Вы тоже здесь берёте?

– Да. У нас при больнице есть пост, который обеспечен всеми расходными материалами, чтобы взять анализ, есть лаборатория, и медперсонал обучен методам взятия биоматериала. Фактически ни один анализ, который наши медики брали, не был положительным. И местного очага заражения у нас не выявлено. Поэтому еще и еще раз – карантин на границах! И поэтому, чтобы бороться с вирусом, одних сил медработников не хватит. Нужны согласованные усилия погранслужбы, милиции, таможни, и они сейчас задействованы, плюс усилия работников Координационного штаба республики по борьбе с коронавирусом.

– Что можете сказать о психологии наших людей в нынешней ситуации?

– Не хочется пугать, доводить всех до страха, но к ситуации надо относиться серьезно. Несмотря на все приказы и объявления, которые изданы по республике и которые вывешены на дверях нашей больницы, и не только, все ломятся к нам, чтобы навестить родственников, обследоваться, доктора увидеть. Ничто их не останавливает.

– И что делать?

– Людям давно пора знать, что Минздравом Абхазии разработана схема маршрутизации больных коронавирусом или подозреваемых на коронавирус. Если больной с явной клиникой, то для его лечения определен головной госпиталь в Гудауте. Почему именно в Гудауте? Там многопрофильная больница и отдельный инфекционный блок (отдельное здание). У больных могут быть и другие патологии (скажем, нужно хирургическое вмешательство), и там можно оказать им всестороннюю помощь. Есть резервный госпиталь – на случай нехватки мощностей Гудаутской районной больницы – это Республиканский туберкулезный диспансер в Гулрыпше, до 200 коек в нем.

А наша Республиканская и городская клиническая больницы – это соматические, с отделениями хирургии, урологии, кардиологии и т.д., – кроме отделения для больных СOVID-19. В Сухуме есть и инфекционная больница, и если у нас здесь возникло подозрение на наличие вируса, то берем анализы у подозреваемого и направляем его в эту инфекционную больницу. Когда анализы показали, например, положительный результат (часов через шесть), то больного отвозит в Гудауту спецбригада «скорой помощи».

Чтобы избежать или уменьшить контакты с больными коронавирусом, усилена медработниками разных профессий Сухумская городская поликлиника, которая работает в две смены, то есть целый день. В эту поликлинику могут обращаться и из других районов люди с другими различными недомоганиями. И работники поликлиники направят их, если необходимо, в другие больницы, скажем, в нашу или Гагрскую, Ткуарчалскую, но не в Гудаутскую – там лечат только при наличии коронавируса.

Но больные, несмотря на наличие других больниц и поликлиник, умудряются все равно к нам попасть. И из других районов – тоже. Чтобы их не «футболить», на посту, или, как мы еще называем, в предбаннике больницы проводим термометрию, берем биоматериал, а потом специалисты осматривают пациента и по необходимости, если это соматический больной, укладывают его в больницу. Это как двойной фильтр. У нас даже была для такой фильтрации палатка, но потом её передали, по просьбе, в Гудауту.

В любом случае, если есть подозрение, надо держать человека в спецблоке после взятия анализа и до подтверждения диагноза, а потом везти в Гудауту.

Медики нашей больницы лечат сегодня в основном соматических больных.

– А разве травматологических больных после аварий не стало меньше в эти месяцы? Мы о них почти не слышим.

– Да, меньше стало. Ведь транспортное движение все равно уменьшилось, и сотрудники ГАИ стоят во многих местах, патрулируют движение на дорогах. Страх все-таки есть у людей, и он сдерживает водителей тоже.

– Что из себя представляют спецбригады, которые возят больных с коронавирусом в Гудауту?

– У них респираторы, халаты, перчатки. Дезинфицируется машина «скорой помощи», обрабатывается одежда.

– А как защищены медики, непосредственно лечащие больных коронавирусом?

– Они работают определенное количество дней. Перед сменой обследуются. Отработали 7 дней и снова обследуются. Если анализы положительные, то есть заразились, остаются там, в больнице, для лечения.

– О чем хотели бы сказать читателям газеты и всему населению республики?

– Самоизоляция и осторожность. Это главное. Пугаться особо не надо. Сельские жители находятся в лучшем положении, на природе. Пусть время используют с пользой – сеют, обрабатывают почву и содержат себя и горожан. Наш бюджет скудный, и Россия в затруднительном положении. Надо на себя надеяться. Коронавирус – мировая проблема. Не наша вина, но мы в неё втянуты, и чтобы с ней справиться, нужны усилия каждого.

Интервью вела Заира ЦВИЖБА

P.S. Пока готовилось это интервью к печати, в Абхазии увеличилось число зараженных коронавирусом. Въехавшая в страну инфицированная семья не сочла для себя нужным посидеть на карантине или вовремя обратиться к медикам для проведения анализов, но контактировала с населением… Есть и другие случаи.

Номер: 53Выпуск: 3931Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА