СТРОИТЕЛЬСТВО ЦРБ В ТКУАРЧАЛЕ

Строительство объекта началось в 2017 году и должно было быть завершено в ноябре 2019 года. Лимит по объекту составлял 258 млн рублей, и на сегодняшний день основная часть предусмотренного объема профинансирована на 226 млн рублей.

В ходе инспекции министр экономики К. Озган выявила множество нарушений и отметила ненадлежащее качество проведенных работ. По ее словам, к подрядчику есть много вопросов.

«Основная проблема заключается в том, что, по моему мнению, здесь могут возникнуть вопросы финансового характера для завершения работ по данному объекту, потому что основная сумма финансирования уже практически выделена», – пояснила она и сообщила, что контрактом предусмотрено обязательное условие: с подрядчика удерживается 10% стоимости работ и оплачивается только после завершения строительства объекта и передачи его в эксплуатацию. Таким образом, почти 30% работ, которые еще предстоит выполнить, на данный момент фактически не имеют источника финансирования.

«Там остаются небольшие средства, но по тому, что я увидела, думаю, их может не хватить. Мы сейчас будем предметно в этом разбираться и определимся, как действовать дальше», – сказала К.Озган.

По ее мнению, изначально недостаточно предметно было проработано техзадание и, возможно, и сметная документация как основной документ, по которому ведутся работы. В таком случае, в процессе строительства подрядчик был вынужден выполнить определенный объем работ, не предусмотренный сметой.

«Объект надо заканчивать при любых обстоятельствах. Люди его ждут, и мы не можем допускать остановки работ», – подытожила Кристина Озган.

Номер: 53Выпуск: 3931Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс