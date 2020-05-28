ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР, МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ПРОВЕЛА СОВЕЩАНИЕ С ПОДРЯДЧИКАМИ

Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган провела совещание с подрядчиками, выполняющими работы по реконструкции системы водоснабжения в Гудаутском районе в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Государственный контракт по прокладке трубопровода протяженностью 22,5 км через села Куланырхуа, Дурипш, Мгудзырхуа и Абгархук общей стоимостью 100,1 млн рублей был заключен в 2019 году.

«На сегодняшний день мероприятия не завершены. Выполнено порядка 55% от объема запланированных работ. Есть вопросы финансового характера в связи с тем, что была достаточно усложненная схема реализации работ», – сказала Кристина Озган.

Министр экономики дала поручения Управлению капитального строительства и генеральному подрядчику до конца недели провести акт сверок, определиться с текущим положением дел по финансированию объектов и по факту выполненных работ. Также Кристина Озган призвала подрядчиков в ускоренном режиме завершить все работы в ближайший месяц.

«Возможно по одному из оставшихся участков протяженностью 5 км работы продлятся более одного месяца. Будем стремиться к тому, чтобы максимально укоротить сроки всех этих мероприятий, чтобы завершить Инвестиционную программу 2017-2019 гг.», – подчеркнула она.

Номер: 53Выпуск: 3931Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс