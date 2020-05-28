ВАЖНАЯ ОТРАСЛЬ СТРАНЫ

Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган провела встречу с генеральным директором РУП «Черноморэнерго» Асланом Басария.

На встрече обсуждался комплекс вопросов в энергетической отрасли, в том числе техническое состояние энергохозяйства республики, уровень платежей за потребленную электроэнергию, перспективы восстановления и реконструкции имеющихся мощностей, задолженность РУП «Черноморэнерго» по налоговым платежам.

Кристина Озган отметила, что техническое и финансовое состояние отрасли напрямую влияет на экономику и может быть серьезным сдерживающим фактором в развитии.

Аслан Басария проинформировал вице-премьера, министра экономики о проделанной руководством «Черноморэнерго» работе.

Номер: 53Выпуск: 3931Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс