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28.05.2020
Номер: 53
Выпуск: 3931
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВАЖНАЯ ОТРАСЛЬ СТРАНЫ
Вице-премьер, министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган провела встречу с генеральным директором РУП «Черноморэнерго» Асланом Басария.
На встрече обсуждался комплекс вопросов в энергетической отрасли, в том числе техническое состояние энергохозяйства республики, уровень платежей за потребленную электроэнергию, перспективы восстановления и реконструкции имеющихся мощностей, задолженность РУП «Черноморэнерго» по налоговым платежам.
Кристина Озган отметила, что техническое и финансовое состояние отрасли напрямую влияет на экономику и может быть серьезным сдерживающим фактором в развитии.
Аслан Басария проинформировал вице-премьера, министра экономики о проделанной руководством «Черноморэнерго» работе.
Номер: 53
Выпуск: 3931
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс