ИНСПЕКЦИЯ РАБОТ ПО КАПРЕМОНТУ АВТОДОРОГИ

Министр экономики РА побывала в Каманах.

Начальник Управления капитального строительства (УКС) Тимур Агрба сообщил, что контракт с подрядной организацией был заключен в 2017 году, общая сметная стоимость объекта составляет 110,92 млн рублей. Часть работ по возведению искусственных сооружений, на которую было запланировано 38,13 млн рублей, была выполнена в 2017 году и нареканий не вызывает. На укладку асфальтобетонного покрытия контрактом предусмотрено 68,58 млн рублей, и на сегодняшний день выполнено менее 50% работ.

Генеральный директор РУП «Абхазавтодор», подведомственного Минэкономики, Борис Ачба сообщил, что сроки были нарушены из-за поручения направить данную подрядную организацию на другие объекты, а также из-за несвоевременной оплаты работ.

По мнению вице-премьера, министра экономики Кристины Озган, в таком случае необходимо было пересмотреть контракты, сделать взаиморасчеты с заказчиком и поручить другим подрядчикам сделать этот объект и завершить его в установленные сроки.

«У нас может быть изменение фактической стоимости, так как цены меняются. Объект стоит, люди ждут. Мы не можем допускать такого серьезного отвлечения средств. Деньги заморожены два года, и за эти деньги можно было бы сделать и другие участки», – сказала она.

Номер: 53Выпуск: 3931Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс