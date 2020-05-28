ВОПРОСЫ УЧЕТА И ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ

Министерством экономики проводится оценка налоговых поступлений от деятельности различных отраслей экономики, в том числе предприятий госсектора и частных организаций. По поступающим от Министерства по налогам и сборам сведениям, за предприятиями и организациями числится значительная задолженность по налоговым платежам, которая градируется на текущую и просроченную задолженность.

«Необходимо выработать план мероприятий по решению этого вопроса с целью повышения уровня администрирования и эффективности мер воздействия. В обществе много мнений относительно эффективности существующей налоговой системы, отсутствия Налогового кодекса как главного инструмента налоговой политики государства и справедливости нагрузки на бизнес. Мы обязаны учитывать проблемы и тенденции в экономике и принимать своевременные решения по управлению этой системой», – сказала Кристина Озган.

Министр по налогам и сборам отметил, что у ведомства есть предложения, которые необходимо принимать на уровне Правительства. Среди них концептуальное определение режимов налогообложения, градация бизнеса, упорядочение учета недвижимости и землепользователей, полноценный статистический учет и др.

Номер: 53Выпуск: 3931Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс