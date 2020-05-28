ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР, МИНИСТР ЭКОНОМИКИ ПРОВЕЛА ВСТРЕЧУ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ПО СТАТИСТИКЕ

На встрече обсуждались вопросы усовершенствования сбора и обработки информации для составления статистических материалов.

Кристина Озган обратила внимание, что структура показателей социально-экономического развития Республики Абхазия, представленная в ежегодно издаваемом сборнике «Абхазия в цифрах», требует более точной детализации в разрезе отраслей и порядке формирования данных.

«В ходе подготовки анализа текущей ситуации в экономике мы столкнулись с некоторыми трудностями в определении фактического положения дел. Несмотря на то что работа в этом направлении в Госстатистике велась и ситуация менялась, были положительные изменения, сегодняшние данные по анализу статистических данных свидетельствуют о том, что есть выпадения фактических показателей по определенным разделам», – пояснила она.

По словам председателя Госкомитета по статистике Камы Гогия, у ведомства есть трудности со своевременным предоставлением отчетности от организаций, а также сама система отчетности ведется по старому и новому учету. По ее убеждению, для приведения системы статистики на соответствующий уровень необходимо активное содействие Министерства экономики.

Кристина Озган выразила готовность подключиться к данному процессу и отметила необходимость проведения соответствующей реформы.

Номер: 53Выпуск: 3931Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс