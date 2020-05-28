РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В ГАГРСКИЙ РАЙОН

Министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган совершила рабочую поездку в Гагрский район в рамках Инвестиционной программы на 2017-2019 гг.

В рамках поездки вице-премьер, министр экономики ознакомилась с ходом реализации работ по строительству и реконструкции объектов.

В сопровождении руководства Администрации Гагрского района и руководства Управления капитального строительства (УКС) вице-премьер, министр экономики Кристина Озган посетила девять объектов, в числе которых объекты системы водоснабжения города Гагры, Гагрский приморский парк, Гагрская средняя общеобразовательная школа №1 и очистные сооружения в г. Пицунде.

Один из наиболее крупных объектов – Гагрский приморский парк. По словам Кристины Озган, по данному объекту есть неурегулированные вопросы, касающиеся коммуникаций. Были даны поручения УКС и Администрации Гагрского района поднять все материалы по данному объекту, в том числе техническое задание, с целью определения проектных решений и устранения возникших несоответствий.

«Пока о критичности говорить не приходится, мы изучаем ситуацию и в течение ближайшего времени определимся, как будем действовать дальше», – сказала она.

Ведутся работы и по восстановлению известной визитной карточки города Гагры – колоннады. К.Озган отметила, что к подрядчику есть претензии по графику выполнения работ, в связи с чем были даны поручения по определению срока окончания работ.

По словам представителя подрядной организации, есть небольшая задержка, связанная с тем, что специалисты, которые проводили реставрацию отдельных элементов колоннады, находятся в России и не могут из-за карантина приехать в Абхазию для завершения работ. В связи с этим Кристина Озган поручила проработать возможность задействования местных специалистов для завершения данных работ. Также она обратилась к Администрации района активно включиться в данный процесс для того, чтобы на выходе объект соответствовал надеждам горожан.

Еще одним объектом посещения стала Гагрская средняя общеобразовательная школа №1, которая находится на завершающей стадии строительства.

Представители подрядной организации провели экскурсию по объекту и рассказали о ходе работ. Во время осмотра помещений школы Кристина Озган обратила внимание строителей на недостатки проведенных работ. Представители подрядной организации рассказали ей о проблемах, с которыми им приходилось сталкиваться в ходе строительства.

«Мы договорились, что подрядчики в ближайшие недели совместно с УКС проведут сверку по проблемам, которые были озвучены в ходе сегодняшней инспекционной поездки, и в течение двух недель устранят их. С Администрацией района будем решать технические проблемы, связанные с подключением к системе водоснабжения и водоотведения, и по линии энергетики. В ближайшие две недели все вопросы постараемся согласовать и будем готовить объект к сдаче в эксплуатацию», – отметила министр экономики К.Озган.

Номер: 53Выпуск: 3931Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс