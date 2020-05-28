ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ФОНДА

Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл совещание по вопросам защиты прав инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

В работе совещания приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр социального обеспечения и демографической политики Руслан Аджба, и.о. руководителя Аппарата Кабинета Министров Давид Сангулия, главный специалист контрольно-ревизионного управления Минфина Абхазии Адамур Черкезия.

Сотрудник КРУ Минфина республики представил данные отчёта о проверке от 11 марта 2020 года, анализ исполнения бюджета фонда по доходам, привёл данные о нарушениях в финансовой деятельности фонда по части осуществления материальной помощи подопечным фонда, организации их лечения, обеспечения инвалидов медикаментами, а также нарушения по аудиту основных средств.

По словам А. Черкезия, общая сумма по всем видам финансовых нарушений за 2019 год составляет порядка 33 млн 517 тыс. рублей.

Александр Анкваб поручил участникам совещания провести инвентаризацию действующих нормативных правовых актов Правительства с целью упорядочивания процесса льготного лекарственного обеспечения инвалидов, разработать положение, регламентирующее мероприятия по оказанию социальной помощи подопечным фонда (медобслуживание, оказание содействия в трудоустройстве и др.), проанализировать эффективность деятельности Ассоциации инвалидов в районах, разобраться с задолженностями фонда перед медицинскими и другими организациями.

«Наша встреча, к сожалению, вызвана жалобами инвалидов Отечественной войны народа Абхазии на работу фонда. Необходимо разобраться, как предоставляется помощь инвалидам, как она доходит до адресатов, в каких объёмах, на основании какого пакета документов», – отметил глава Правительства.

А. Анкваб дал ряд указаний, направленных на улучшение деятельности фонда, а также поручил рассмотреть информацию о нарушениях бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и принять меры по устранению причин, способствующих их совершению.

Номер: 53Выпуск: 3931Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс