ЛЮБОВЬ, ОПАЛЁННАЯ ВОЙНОЙ

У времени своя память – история. И потому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах, уносивших миллионы жизней, отбрасывающих великие ценности, созданные человеком. Прошло семьдесят пять лет, как закончилась Великая Отечественная война, но эхо её до сих пор не затихает в людских душах. Народ бережно хранит в памяти события тех лет.

«Давно война осталась за плечами, но до сих пор мы преклоняемся перед подвигом, который совершил наш народ во время Великой Отечественной войны. Все меньше остается с нами очевидцев, ветеранов, переживших ужас тех лет. Все слова уже сказаны-пересказаны, написано великое множество стихов, рассказов, повестей, книг, что лучше не рассказать и не написать. Но все же, хоть малую крупицу, дань памяти о своем отце мне хотелось бы поведать. Я горжусь им и народом, защищавшим нашу страну».

С этих слов началась моя беседа с Ириной Николаевной Коноплёвой – мамой Николая Медвенского – заместителя директора Госмузея Боевой Славы им. В.Г.Ардзинба. Её отец – Коноплёв Николай Андреевич – подполковник, кавалер двух орденов Красной Звезды, героически сражался на различных фронтах Великой Отечественной войны. Он был награждён также и 8 медалями, в том числе «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и другими. Ирина Николаевна родилась после войны – в 1950 году, но она не помнит, чтобы её отец рассказывал в семье о войне.

– Отец был очень импульсивным человеком, общительным жизнелюбом, – продолжает Ирина Николаевна. – Но когда речь заходила о войне, он замолкал, устремлял свой взор куда-то вдаль. Мы чувствовали, что его память, опалённая войной, уносила его в те далёкие военные годы, он вспоминал своих боевых товарищей, о которых не любил рассказывать.

Николай Андреевич Коноплёв в 1935 году окончил Азербайджанский социально-экономический институт, получив специальность «экономист». С 1927 по 1941 год работал в различных государственных учреждениях города Баку. Там он и познакомился со своей супругой Антониной Фёдоровной Минеевой, которая работала бухгалтером в одном из ведомств. Они прожили долгую счастливую жизнь, не расставаясь даже в годы Великой Отечественной войны. Когда Николай Андреевич ушёл на фронт, Антонина Фёдоровна написала письмо в Кремль в Москву. Она стала проситься на фронт, чтобы её направили в танковый батальон 51-й армии, в котором воевал её супруг. Её просьба была удовлетворена, и в 1942 году она уже была на фронте, рядом с мужем, работая писарем штаба. Так они вместе сражались на Крымском, Сталинградском, Юго-Западном, 3-м Украинском, 3-м Белорусском, Прибалтийском и Ленинградском фронтах. Эти тяжёлые годы войны были для них не только испытанием. Именно тогда они сполна познали истинную цену человеческой жизни. Именно цену. Ведь сегодня многое измеряется деньгами, и в дефиците остались честь, самозабвенность и героизм. В то военное время именно эти нравственные ценности помогли супругам Коноплёвым выжить, а потом и победить.

Свой первый орден Красной Звезды Николай Андреевич Коноплёв получил в 1942 году, проявив мужество и героизм во время наступления. Он тогда был в разведке, и благодаря его смекалке и аналитическим расчётам было выиграно время, и военная операция была завершена успешно. Николай Коноплёв захватил несколько автомашин противника, в том числе и штабной автомобиль с документами, и личный состав неприятеля.

– Не счесть, сколько военных троп прошли мои родители, – продолжает свой рассказ дочь Коноплёвых Ирина Николаевна, вспоминая рассказы мамы: «Во время наступления атаки продолжались своим чередом. Окрестные леса напоминали старую гребёнку: неровно торчали острые зубья разбитых снарядами стволов. Свежий снег успевал за день почернеть от взрывов. Позиции советской армии подвергались массированному обстрелу. Передвигаться надо было торопливо, бегом. Шли один за другим ожесточённые бои. Чтобы не попасть в руки врага, советские воины подрывали себя гранатами. Есть ли что выше такого героизма? Как-то мы ехали в военной машине, и наша колонна попала под бомбёжку врага. Вокруг рвались снаряды. Всех охватила паника. Мужчины рванули в кусты, в лес. Однако я не паниковала, отнеслась ко всему философски – ведь это война. А на войне как на войне».

Вот такое присутствие духа было у двадцативосьмилетней Антонины Федоровны Минеевой, которая со своим супругом Николаем Андреевичем Коноплёвым прошла все тяготы войны. А май 1945 года для их семьи стал двойным праздником: 9 Мая отпраздновали долгожданную Великую Победу, а 13 мая родился их первенец, которого назвали Виктор – в честь дня Победы.

Сорок пять лет прожили вместе в любви, мире и согласии супруги Коноплёвы, обращаясь друг другу лишь так – Коленька и Тосенька. У Николая Андреевича и послевоенная биография была не из лёгких. Но супруга была всегда рядом, дома у него был надёжный тыл. После войны два года он работал начальником интендантских мастерских Закавказского военного округа. С 1947 по 1953 год он – старший офицер различных отделов и управлений штаба ЗакВО. Затем шесть лет возглавлял лесозаготовительный участок этого военного округа, был начальником его лесопромышленного комбината. В 1960 году был уволен в запас. Работал в правлении Абсоюза, в Абхазской конторе Стройбанка СССР, в Министерстве соцобеспечения Абхазской АССР, в Сухумском филиале Института усовершенствования учителей. Подполковник Николай Андреевич Коноплёв ушёл из жизни в 1979 году на 72-м году жизни. Но его супруге Антонине Фёдоровне пришлось пережить ещё одну войну – Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 гг.

Рассказ мамы дополнил Николай Медвенский:

– О большой любви и преданности моего деда и бабушки говорит рассказ нашей соседки, которой уже нет в живых. Как-то они ехали в небольшом автобусе на похороны с соседями. Автобус остановился на спуске улицы, но водитель не поставил его на тормоз, и машина стала двигаться, набирая скорость. Женщины начали выпрыгивать из автобуса, и соседка крикнула моей бабушке: «Тоня, прыгай!» Но бабушка ответила: «Нет, мой муж здесь, я с ним останусь до конца. Будь что будет». И в это время в автобус запрыгнул какой-то парень, включил тормоз и спас пассажиров.

Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава советского народа. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, День Победы остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в то же время и светлым праздником. А воспоминания о родителях пропитывают этот праздник любовью, грустью, слезами радости и благодарности.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 54Выпуск: 3932Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ